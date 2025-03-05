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«Арсенал» знищив ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Арсенал» знищив ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСВ – «Арсенал» 1:7

«Арсенал» зняв всі питання щодо своєї участі в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» здобув фантастичну перемогу над ПСВ з рахунком 7-1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що стало їхньою рекордною виїзною перемогою в турнірі. Про це повідомляє «Главком».

ПСВ – «Арсенал» 1:7

  • Голи: 0:1 – Тімбер (18’), 0:2 – Нванері (21’), 0:3 – Меріно (31’), 1:3 – Ланг (43’), 1:4 – Едеґор (47’), 1:5 – Троссард (48’), Едеґор (73’), Калафіорі (85’)

Хід матчу

Відкрив рахунок Юррієн Тімбер, після чого Мікель Меріно та Ітан Нванері збільшили перевагу. Хоча ПСВ зумів скоротити відставання з пенальті, «Арсенал» продовжив домінувати на полі. Зокрема, Мартін Едеґор та Леандро Троссард, також внесли свій вклад у перемогу, забивши кілька голів у другому таймі. У підсумку, гра закінчилася з розгромним рахунком 1:7.

Неймовірна статистика

Ця перемога стала історичною для «Арсеналу», оскільки лондонці стали першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка забила 7 і більше голів на виїзді в матчі плей-оф. Також цей поєдинок був важливим для «Арсеналу», оскільки команда змогла нарешті здобути впевнену перемогу після кількох невдалих матчів у чемпіонаті Англії. 

Український слід у грі

На 71 хвилині на поле вийшов українець Олександр Зінченко. Він не відзначився результативним діями у поєдинку проти своєї колишньої команди.

«Що за ніч. Дякую за підтримку. Хорошої подорожі додому, «каноніри». Важливе місце для мене. ПСВ назавжди в моєму серці», – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, «Реал» здобув перемогу над «Атлетіко» Мадрид з рахунком 2-1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, що відбувся на стадіоні «Сантьяго Бернабеу».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Арсенал (Лондон) ПСВ (Ейндховен)

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