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    Шевченко прокоментував першу поразку на чолі «Дженоа»

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    Андрій Шевченко задоволений самовіддачею футболістів - Шевченко прокоментував першу поразку на чолі «Дженоа»
    Андрій Шевченко задоволений самовіддачею футболістів
    фото з відкритих джерел

    Український тренер назвав головне завдання на сезон

    Андрій Шевченко провів перший матч на посаді головного тренера «Дженоа». Його команда зустрічалася з «Ромою» Жозе Моурінью і поступилася – 0:2. Обидва голи господарі пропустили в кінці зустрічі. Український тренер прокоментував поразку.

    «Ми опинилися в складних умовах. Нам не можуть допомогти провідні футболісти. Ті, хто вийшов на поле, віддали грі всі сили, – сказам Шевченко. – Два голи пропустили в кінці зустрічі, бо гравцям не вистачило сил.

    Руки не опускаємо. Нам потрібно створити конкуренцію в команді і залишитися в Серії А. Якщо це завдання виконаємо, то для нас це буде дуже великим успіхом».

    Тим часом веред грою з «Динамо» в Лізі чемпіонів «Баварія» втратила сімох футболістів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Жозе Моурінью
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    Шевченко прокоментував першу поразку на чолі «Дженоа»