Шевченко прокоментував першу поразку на чолі «Дженоа»

Український тренер назвав головне завдання на сезон

Андрій Шевченко провів перший матч на посаді головного тренера «Дженоа». Його команда зустрічалася з «Ромою» Жозе Моурінью і поступилася – 0:2. Обидва голи господарі пропустили в кінці зустрічі. Український тренер прокоментував поразку.

«Ми опинилися в складних умовах. Нам не можуть допомогти провідні футболісти. Ті, хто вийшов на поле, віддали грі всі сили, – сказам Шевченко. – Два голи пропустили в кінці зустрічі, бо гравцям не вистачило сил.

Руки не опускаємо. Нам потрібно створити конкуренцію в команді і залишитися в Серії А. Якщо це завдання виконаємо, то для нас це буде дуже великим успіхом».

Тим часом веред грою з «Динамо» в Лізі чемпіонів «Баварія» втратила сімох футболістів.