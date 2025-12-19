Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка

Олеся Ілащук: «Некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою»

Посолка України в Болгарії Олеся Ілащук закликала утриматися від спекуляцій і політичних трактувань у справі щодо затримання її сина та дочекатися офіційних правових висновків. Відповідну заяву Ілащук зробила в коментарі «Укрінформу», повідомляє «Главком».

«У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях», – каже вона.

Дипломатка зазначила, що її пасинок є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії в межах чинного законодавства України та Європейського Союзу.

«Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації», – додала посолка.

Ілащук також висловила сподівання, що з огляду на принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості, «остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій».

Посолка також закликала утриматися від поширення недостовірної інформації та поважати право її родини на приватне життя.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва 18 грудня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обом підозрюваним у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна, яке сталося у листопаді в Австрії.

Як повідомляли ЗМІ, першим підозрюваним є 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука – сина відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука. У декларації посла України в Болгарії Олесі Ілащук Богдан Ринжук вказаний як її син – хоча насправді вона його мачуха.

За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, діючи за попередньою змовою, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.

Надалі, в підземному паркінгу, на чоловіка було вчинено напад. Після цього його примусили здійснити переказ коштів із криптовалютного гаманця на суму близько €50 тис. Згодом потерпілого вивезли до іншого району міста, де потім було знайдено його труп з ознаками насильницької смерті.