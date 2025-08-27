Головна Світ Соціум
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені

У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
Стрілянина відбулась близько дев`ятої ранку за місцевим часом
Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення

У Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Раніше одна з найбільших військових баз США Форт-Стюарт була частково заблокована через стрілянину. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро військових.

До слова, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

