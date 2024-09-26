У Японії суд виправдав боксера, який 46 років провів у камері смертників

У 2011 році японець був занесений до Книги рекордів Гіннесса як людина, яка найдовше чекала на виконання смертного вироку

Японського боксера Івао Хакамаду визнали невинним після 46 років очікування смертної кари у справі про масові вбивства. Про це повідомляє The Guardian.

У 1968 році Хакамада був засуджений до смертної кари за звинуваченням у вбивстві одного з керівників фабрики, де він працював, його дружини та двох дітей, а також у підпалі їхнього будинку. Колишній професійний боксер провів 46 років у камері смертників, поки його не звільнили у 2014 році, коли з'явилися нові докази та було призначено повторний судовий розгляд, внаслідок якого його вирок було скасовано.

У 2011 році він був занесений до Книги рекордів Гіннесса як людина, яка найдовше чекала на виконання смертного вироку.

У 2018 році виправдувальний вирок було скасовано, але суд ухвалив не брати його під варту через похилий вік. У ході розгляду справи суд визнав, що три докази були сфабриковані, включаючи «зізнання» Хакамади та предмети одягу, які, за твердженням прокурорів, були на ньому на момент скоєння вбивств. Адвокати 88-річного японця закликали прокурорів не оскаржувати рішення з огляду на його вік.

Раніше Хакамада був професійним боксером. У період з 1959 до 1961 року він провів 29 поєдинків, у яких здобув 16 перемог і зазнав 11 поразок, ще два бої завершилися внічию.

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.