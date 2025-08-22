Головна Світ Політика
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ
За оцінкою ISW, Нікіфоров навряд чи внесе якісь суттєві зміни, оскільки він перебуває в секторі Північної групи військ уже більше року
фото: ГУР

Росія офіційно змінила командувача Північної групи військ: Лапіна замінив Нікіфоров – ISW

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило заміну командувача Північної групи військ генерал-полковника Олександра Лапіна. Його посаду обійняв начальник штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковник Євген Нікіфоров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Хоча Міноборони РФ підтвердило заміну лише 21 серпня, вона відбулася ще 8 серпня. Затримка, на думку ISW, відображає небажання російського диктатора Володимира Путіна звільняти командирів попри їхні провали. Лапін раніше вже був перепризначений на іншу високу посаду, незважаючи на гучну критику.

Як зазначають російські «мілблогери», перебування Лапіна на посаді командувача було затьмарено скандалом, пов'язаним з розкраданням коштів, виділених на укріплення в Курській області, та невдалою спробою зупинити вторгнення України в цей регіон. Лапіна також критикували за нездатність Росії створити буферну зону на півночі Сумської та Харківської областей.

Новий командувач Євген Нікіфоров раніше вже мав досвід командування Західною групою військ та Західним військовим округом. Навесні 2024 року він був призначений начальником штабу Сухопутних військ Росії.

За оцінкою ISW, Нікіфоров навряд чи внесе якісь суттєві зміни, оскільки він перебуває в секторі Північної групи військ уже більше року. Російські «мілблогери» також не висловлюють оптимізму щодо нового призначення, називаючи Нікіфорова «пережитком «паркетної армії» 2000-х років».

Нагадаємо, Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія – не мій ворог». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що у містах Румунії з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства». За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах.

