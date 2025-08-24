Хто в Росії визначає курс переговорів: аналіз ISW

«Путін залишається незацікавленим у проведенні серйозних мирних переговорів»

Заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

«Заява МЗС Росії про те, що Лавров не підриває мирний процес, оскільки Лавров виконує директиви Путіна щодо зовнішньої політики, є точним твердженням про те, що сам Путін є перешкодою для мирного процесу», йдеться у повідомлені.

У ISW підкреслили, що Лавров «не підриває мирний процес», оскільки діє виключно за директивами президента РФ у питаннях зовнішньої політики. ISW зазначає, що таке формулювання прямо вказує на те, що саме Путін визначає курс, який унеможливлює будь-які реальні переговори.

Аналітики інституту наголошують, що Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних перемовин і продовжує дотримуватися своїх давніх воєнних цілей, що фактично означають повну капітуляцію України.

Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним, що Путін погодиться на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським за півтора тижні, як планувалося.

До слова, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським