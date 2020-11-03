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    У наступному бою Усик може зійтися з одним із лідерів рейтингу

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    Дерека Чісору Олександр Усик побив. Далі Паркер? - У наступному бою Усик може зійтися з одним із лідерів рейтингу
    Дерека Чісору Олександр Усик побив. Далі Паркер?
    Світлина із соцмереж

    Поєдинок буде можливим, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від пояса WBO

    Наступним суперником українського боксера Олександра Усика, який у минулу суботу переміг британця Дерека Чісору, може стати новозеландець Джозеф Паркер.

    Про це, як повідомляє Sky Sports, заявив промоутер останнього Девід Гіґґінс.

    Він зазначив, що його клієнт готовий вийти в ринг проти українця за чемпіонський пояс WBO, якщо британець Ентоні Джошуа зробить його вакантним заради бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

    У такому випадку Усик повинен буде зустрітися за титул з одним із лідерів рейтингу. Паркер нині посідає третє місце в ранжирі WBO, на другій позиції знаходиться непереможний британець Даніель Дюбуа.

    28-річний Паркер провів у професіоналах 29 боїв. На його рахунку 27 перемог і 2 поразки. Усик переміг у всіх 18-ти поєдинках (13 перемог нокаутом).

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