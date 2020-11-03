У наступному бою Усик може зійтися з одним із лідерів рейтингу

Поєдинок буде можливим, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від пояса WBO

Наступним суперником українського боксера Олександра Усика, який у минулу суботу переміг британця Дерека Чісору, може стати новозеландець Джозеф Паркер.

Про це, як повідомляє Sky Sports, заявив промоутер останнього Девід Гіґґінс.

Він зазначив, що його клієнт готовий вийти в ринг проти українця за чемпіонський пояс WBO, якщо британець Ентоні Джошуа зробить його вакантним заради бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

У такому випадку Усик повинен буде зустрітися за титул з одним із лідерів рейтингу. Паркер нині посідає третє місце в ранжирі WBO, на другій позиції знаходиться непереможний британець Даніель Дюбуа.

28-річний Паркер провів у професіоналах 29 боїв. На його рахунку 27 перемог і 2 поразки. Усик переміг у всіх 18-ти поєдинках (13 перемог нокаутом).

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