Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кількість жертв катастрофічної повені у Непалі зросла до 734

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Кількість жертв катастрофічної повені у Непалі зросла до 734
Рятувальники обстежують пошкоджені внаслідок раптової повені споруди у Непалі
фото: AP

Майже 2,5 тис. людей досі вважаються зниклими безвісти, серед них сотні іноземців

Кількість загиблих унаслідок масштабної повені у Непалі продовжує зростати. Станом на ранок 30 серпня рятувальники виявили тіла 734 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними (NDRRMA).

За останніми даними, зниклими безвісти залишаються 2498 людей, із них 589 – іноземні громадяни. Водночас рятувальникам уже вдалося врятувати майже 8,2 тис. людей.

Рятувальні та пошукові роботи ускладнюють погодні умови. Операційний менеджер кризового реагування Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Непалі Метт Баден розповів бритаському телеканалу Sky News, що найближчими днями очікуються нові опади. Оскільки в країні триває сезон мусонів, не виключені й нові повені.

«Прогнозують дощі, і нам доведеться уважно стежити за ситуацією. Вони й надалі ускладнюватимуть рятувальні роботи протягом найближчих днів», – сказав Баден.

За оцінкою Червоного Хреста, стихійне лихо вже зачепило понад 90 тис. людей. У найближчі 72 години постраждалі насамперед потребуватимуть їжі, питної води та тимчасового житла.

Складною залишається ситуація і в сусідньому Тибеті. За даними китайського агентства Xinhua, там після стихійного лиха близько 550 людей залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раптова повінь та зсуви ґрунту накрили Непал 26 серпня. Особливо постраждали райони поблизу кордону з Тибетом, популярні серед туристів і паломників. Серед людей, з якими після катастрофи втрачено зв'язок, є й українці. За останньою інформацією посольства України в Індії, станом на 28 серпня було відомо про 62 громадян України, з якими немає зв'язку.

Серед зниклих безвісти після повені є багато паломників. Частина мандрівників прямувала до священної гори Кайлас у Тибеті – одного з найважливіших місць паломництва для представників одразу кількох релігій.

Вчені встановили, що руйнівну повінь у Непалі спричинив прорив льодовикового озера. Величезна маса води та уламків стрімко рушила вниз гірськими долинами, перетворившись на руйнівну хвилю. Дослідники попереджають, що через потепління ризик подібних катастроф у регіоні надалі зростатиме.

Читайте також:

Теги: Непал стихійні лиха смерть рятувальники повінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Непалі стихія затопила та пошкодила будинки й інфраструктуру
Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі
28 серпня, 13:09
Младич переніс кілька інсультів і просив відпустити його на лікування до Сербії, але отримав відмову
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
27 серпня, 16:30
Ведмідь загриз 29-річну росіянку під час відпочинку
Витягнув з намету. Ведмідь загриз росіянку наступного дня після її заручин
23 серпня, 12:44
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
17 серпня, 21:23
Рятувальники продовжують розбирати завали вручну та за допомогою спеціальної техніки
Землетрус у Колумбії забрав понад 130 життів: зруйновані будинки, лікарні та аеропорти
11 серпня, 07:10
Вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався 1 серпня
Вибух у ресторані Москви: померла ще одна родичка генерала Чайка
8 серпня, 23:00
Галина Кучер загинула внаслідок удару Росії по Київщині
Унаслідок атаки РФ загинула директорка київської школи-ліцею та її родина
8 серпня, 14:27
Безпілотники знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
Безпілотники знищили «університет дронів» у Білгороді, Керч у вогні: головне за ніч 3 серпня
3 серпня, 05:51
У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову
31 липня, 08:59

Соціум

Росіяни анонсували серію ударів по українській енергетиці
Росіяни анонсували серію ударів по українській енергетиці
Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту
Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту
Кількість жертв катастрофічної повені у Непалі зросла до 734
Кількість жертв катастрофічної повені у Непалі зросла до 734
Священне місто в Індії пішло під воду (відео)
Священне місто в Індії пішло під воду (відео)
У російському Єйську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано аеродром
У російському Єйську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано аеродром
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
51K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua