Кількість жертв катастрофічної повені у Непалі зросла до 734

Майже 2,5 тис. людей досі вважаються зниклими безвісти, серед них сотні іноземців

Кількість загиблих унаслідок масштабної повені у Непалі продовжує зростати. Станом на ранок 30 серпня рятувальники виявили тіла 734 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними (NDRRMA).

За останніми даними, зниклими безвісти залишаються 2498 людей, із них 589 – іноземні громадяни. Водночас рятувальникам уже вдалося врятувати майже 8,2 тис. людей.

Рятувальні та пошукові роботи ускладнюють погодні умови. Операційний менеджер кризового реагування Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Непалі Метт Баден розповів бритаському телеканалу Sky News, що найближчими днями очікуються нові опади. Оскільки в країні триває сезон мусонів, не виключені й нові повені.

«Прогнозують дощі, і нам доведеться уважно стежити за ситуацією. Вони й надалі ускладнюватимуть рятувальні роботи протягом найближчих днів», – сказав Баден.

За оцінкою Червоного Хреста, стихійне лихо вже зачепило понад 90 тис. людей. У найближчі 72 години постраждалі насамперед потребуватимуть їжі, питної води та тимчасового житла.

Складною залишається ситуація і в сусідньому Тибеті. За даними китайського агентства Xinhua, там після стихійного лиха близько 550 людей залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раптова повінь та зсуви ґрунту накрили Непал 26 серпня. Особливо постраждали райони поблизу кордону з Тибетом, популярні серед туристів і паломників. Серед людей, з якими після катастрофи втрачено зв'язок, є й українці. За останньою інформацією посольства України в Індії, станом на 28 серпня було відомо про 62 громадян України, з якими немає зв'язку.

Серед зниклих безвісти після повені є багато паломників. Частина мандрівників прямувала до священної гори Кайлас у Тибеті – одного з найважливіших місць паломництва для представників одразу кількох релігій.

Вчені встановили, що руйнівну повінь у Непалі спричинив прорив льодовикового озера. Величезна маса води та уламків стрімко рушила вниз гірськими долинами, перетворившись на руйнівну хвилю. Дослідники попереджають, що через потепління ризик подібних катастроф у регіоні надалі зростатиме.