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Священне місто в Індії пішло під воду (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Священне місто в Індії пішло під воду (відео)
Річка вийшла з берегів і затопила священне місто в Індії
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Через сильні зливи річка Мандакіні вийшла з берегів і затопила значну частину паломницького міста Чітракут

В індійському місті Чітракут, розташованому на кордоні штатів Мадхья-Прадеш та Уттар-Прадеш, сталася масштабна повінь. Через сильні дощі річка Мандакіні вийшла з берегів, затопивши значну частину міста. Для порятунку людей залучили вертольоти та човни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Увечері 29 серпня Військово-повітряні сили Індії направили до Чітракута два вертольоти для евакуації людей, які опинилися у пастці через паводок. До рятувальної операції також залучили три команди Державних сил реагування на стихійні лиха (SDRF).

Чітракут – священне для індуїстів місто та важливий паломницький центр. Згідно з «Рамаяною» та індуїстською традицією, бог Рама, його дружина Сіта та брат Лакшмана провели у цій місцевості значну частину 14-річного вигнання.

На затоплених дорогах рятувальники використовують човни. Для людей, які були змушені залишити свої домівки, підготували шість тимчасових центрів розміщення.

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За словами представників місцевої влади, лише за три години у басейні річки випало близько 10 см опадів. Ситуацію додатково погіршив прорив дамби у сусідньому штаті Уттар-Прадеш.

У районі Маджгаван, де розташований Чітракут, із ранку 28 серпня до вечора 29 серпня зафіксували понад 148 мм опадів. Водночас інформації про загиблих унаслідок стихії наразі немає.

Увечері 29 серпня рівень води в Мандакіні почав знижуватися після послаблення дощів. Водночас вода з навколишніх пагорбів продовжувала надходити до річки. 

Синоптики попереджають, що небезпека ще не минула. У неділю та понеділок у регіоні прогнозують невеликі та помірні опади, у вівторок – сильні, а в середу – дуже сильні дощі.

Нагадаємо, масштабна повінь також накрила Непал та прикордонні з Тибетом райони. Станом на ранок 30 серпня кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 734 людей.  Майже 2,5 тис. людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед зниклих є й українці. За останньою інформацією посольства України в Індії, станом на 28 серпня було відомо про 62 громадян України, з якими втрачено зв'язок унаслідок раптової повені та зсуву ґрунту.

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Теги: стихійні лиха релігія Індія рятувальники паводок річка повінь

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