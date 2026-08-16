Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку
фото: ДСНС Києва

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки

У Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу 16 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку. Але, через велике пожежне навантаження, рятувальникам доводиться проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.  

Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами фото 1

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня знищено відомий книжковий ринок на Почайні. Після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони зазнали значних руйнувань. Ринок протягом десятиліть був добре знайомий киянам. Там продавали нові та вживані книжки, рідкісні видання, а саме місце було популярним серед букіністів, колекціонерів та поціновувачів літератури.

Унаслідок російської атаки 16 серпня у кількох районах Києва виникли пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. Руйнування також зафіксовано у Голосіївському районі. Станом на 08:29 було відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та 106 безпілотників, під ударом опинилися Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Зокрема, російські війська запускали протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Читайте також:

Теги: росія ринок рятувальники ворог Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії виводять з пілотного режиму військовий маркетплейс «Рой.Маркет»
У Росії з'явиться маркетплейс для військових
14 серпня, 04:28
Віталіна Яровенко навчалась у Могилянці, загинула в ніч на 1 серпня від удару балістикою РФ
Росія вбила 20-річну Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Дата прощання
3 серпня, 08:35
Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру
Захопив землю біля Дніпра: нардеп двох скликань постане перед судом
31 липня, 11:13
Вбивство сталося неподалік пішохідного мосту у Києві
Забили до смерті чоловіка на Набережному шосе у Києві: поліція затримала двох підозрюваних
29 липня, 11:07
Після хвилі конфіскацій російські мільярдери виводять десятки мільярдів
Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки
27 липня, 16:14
У Москві знайшли нових «винних» у руйнуваннях на Україні і вимагають компенсації
Держдума РФ висунула Європі вимогу щодо компенсацій за війну
27 липня, 03:04
Комітет ЮНЕСКО визнав, що російська агресія й надалі загрожує Софії Київській, історичним центрам Львова та Одеси
ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
22 липня, 20:39
Дрони масовано атакували Росію
Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї
20 липня, 11:14
Поблизу Одеси ворог атакував торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау
Росія атакувала ракетами цивільне судно
19 липня, 21:30

Новини

Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій
У Києві на вихідних 15-16 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 15-16 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
«Ризикована зона». Заступник міністра відновлення пояснив, що буде із теплом у Києві
«Ризикована зона». Заступник міністра відновлення пояснив, що буде із теплом у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
54K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua