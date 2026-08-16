Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки

У Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу 16 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку. Але, через велике пожежне навантаження, рятувальникам доводиться проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

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Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня знищено відомий книжковий ринок на Почайні. Після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони зазнали значних руйнувань. Ринок протягом десятиліть був добре знайомий киянам. Там продавали нові та вживані книжки, рідкісні видання, а саме місце було популярним серед букіністів, колекціонерів та поціновувачів літератури.

Унаслідок російської атаки 16 серпня у кількох районах Києва виникли пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. Руйнування також зафіксовано у Голосіївському районі. Станом на 08:29 було відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та 106 безпілотників, під ударом опинилися Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Зокрема, російські війська запускали протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59/69.