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У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка
Наслідки однієї з російських атак на Київщину
фото: ДСНС (ілюстративне)

У Бориспільському районі також є постраждалі та пошкодження цивільних об'єктів

У Бориспільському районі Київської області вранці 29 серпня внаслідок російської атаки безпілотників загинула 14-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя – мрії, плани, майбутнє», – написав Ткаченко, висловивши співчуття рідним та близьким загиблої.

За його словами, внаслідок атаки у Бориспільському районі також є постраждалі. Зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки російського удару та надають допомогу людям.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київщину загинули щонайменше 27 людей у Бучанському районі. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них четверо дітей. Сімох постраждалих госпіталізували.

Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. У селі Мила після російського удару по складу виникла масштабна пожежа та почалася детонація.

Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце атаки, щоб допомогти людям.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки трагедії у Милі та наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками. За його словами, Нацполіція та СБУ проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

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Теги: Київщина смерть дитина Тимур Ткаченко

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