У падінні, з суперником на «хвості»: відео голу, який став окрасою 1/4 фіналу чемпіонату України з хокею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда Владислава Воробйова програла, але сам він запам'ятається Українська хокейна ліга

Героєм епізоду став форвард столичних «Крижаних Вовків»

Вчора, 16 березня, у вирішальному матчі чвертьфіналу плей-оф Української хокейної ліги столичні «Крижані Вовки» овертаймі поступилися «Білому Барсу» і завершили виступи в чемпіонаті УХЛ.

Поєдинок у Білій Церкві проходив у напруженій і гострій боротьбі, а команди не поступалися одна одній на жодному сантиметрі майданчика.

При цьому навіть падіння не заважали хокеїстам забивати красиві шайби. Скажімо, форвард «Крижаних Вовків» Владислав Воробйов, незважаючи на гравця «барсів» буквально у себе на хвості, падаючи, відправив шайбу точно в сітку воріт Кирила Кучера.

В 1/2 фіналу «Білий Барс» зіграє з «Кременчуком». Іншу пару складуть «Донбас» та «Дніпро» з Херсону.