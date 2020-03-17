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    У падінні, з суперником на «хвості»: відео голу, який став окрасою 1/4 фіналу чемпіонату України з хокею

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    Команда Владислава Воробйова програла, але сам він запам'ятається - У падінні, з суперником на «хвості»: відео голу, який став окрасою 1/4 фіналу чемпіонату України з хокею
    Команда Владислава Воробйова програла, але сам він запам'ятається
    Українська хокейна ліга

    Героєм епізоду став форвард столичних «Крижаних Вовків»

    Вчора, 16 березня, у вирішальному матчі чвертьфіналу плей-оф Української хокейної ліги столичні «Крижані Вовки» овертаймі поступилися «Білому Барсу» і завершили виступи в чемпіонаті УХЛ.

    Поєдинок у Білій Церкві проходив у напруженій і гострій боротьбі, а команди не поступалися одна одній на жодному сантиметрі майданчика.

    При цьому навіть падіння не заважали хокеїстам забивати красиві шайби. Скажімо, форвард «Крижаних Вовків» Владислав Воробйов, незважаючи на гравця «барсів» буквально у себе на хвості, падаючи, відправив шайбу точно в сітку воріт Кирила Кучера.

    В 1/2 фіналу «Білий Барс» зіграє з «Кременчуком». Іншу пару складуть «Донбас» та «Дніпро» з Херсону.

     Читайте також: Херсонський хокейний клуб вийшов до півфіналу плей-оф УХЛ
    хокей Українська хокейна ліга ХК Білий Барс Кирило Кучер ХК «Крижані Вовки» Владислав Воробйов
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