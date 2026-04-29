Бійці ГУР розгромили групу «кадировців». Втрати ворога стали рекордними з 2022 року

Єгор Голівець
ГУР провело операцію проти «Ахмату»
Удар дронами й артилерією знищив техніку та завдав десятки втрат у живій силі

Спецпідрозділи Головного управління розвідки провели операцію, унаслідок якої було розгромлено одну з найбільших груп підрозділу «Ахмат» з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ГУР МО України.

За даними розвідки, на початку березня 2026 року бійці спецпідрозділу «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом із 104-ю бригадою територіальної оборони «Горинь» провели операцію у взаємодії з підрозділом агентурних операцій.

«Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали кадировцям найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії», – повідомили у ГУР. За попередніми оцінками, втрати противника можуть становити щонайменше кілька десятків загиблих і близько 80 поранених.

Деталі операції наразі не розкриваються. У розвідці зазначили, що повну хроніку операції планують оприлюднити найближчим часом.

Підрозділ «Ахмат» пов’язаний із силовими структурами Чечні та підконтрольний Рамзану Кадирову. Його бійці беруть участь у війні проти України з 2022 року та використовуються як штурмові або загороджувальні підрозділи.

Нагадаємо, що Росія активізувала набір іноземців до окупаційної армії, зокрема серед трудових мігрантів. За даними розвідки, у 2026 році Міністерство оборони РФ планує залучити щонайменше 18,5 тис. іноземних громадян. Вербування здійснюється через мережу з майже сотні пунктів відбору, найбільше – у центральних регіонах Росії.

Основний фокус спрямовано на громадян країн Центральної Азії, водночас набір ведеться і за межами РФ, зокрема в бідних країнах Африки та Азії. Паралельно використовуються неформальні механізми – псевдоприватні військові структури під контролем спецслужб. Окрім обіцянок фінансових виплат і громадянства, застосовуються елементи тиску, зокрема використання міграційних порушень та правової вразливості іноземців для їх примусового залучення до війни.

Теги: розвідка Україна росія

