Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
Декарлоса Брауна підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України
фото: Charlotte-Mecklenburg Police Department

Браун зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки»

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

33-річна сестра Трейсі Браун поділилася шокуючим аудіозаписом телефонної розмови, яку вона мала з братом через шість днів після його арешту. Декарлос Браун пояснив, що відбувалося в його голові, коли скоїв кривавий напад.

Зазначається, що 34-річний чоловік, який страждає на шизофренію, розповів своїй сестрі, що «уряд імплантував йому в мозок іноземні матеріали, які контролювали його дії, коли він напав на українку з ножем».

«Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знаю цю жінку. Я ніколи не промовив до неї ані слова. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?», – сказав підозрюваний.

У той день, коли Браун напав на Ірину Заруцьку, він їхав до лікарні, щоб «позбутися цього матеріалу». Крім того, він наголосив, що хоче, щоб поліція розібралася з тим, що «контролює його мозок».

Також Декарлос Браун зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Раніше президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності. Також Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна.

Як повідомлялося, Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення муралів у пам’ять про загиблу українську біженку Ірину Заруцьку, яку було вбито у метро в США

Теги: вбивство українка США

