На Тайвані озброєний ножем нападник убив трьох людей

Чоловік з ножем напав на людей у центрі Тайбея

Внаслідок атаки постраждали 11 осіб, двоє з яких наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані

Поліція Тайваню оприлюднила перші результати розслідування резонансного нападу в центрі столиці, що стався минулої п'ятниці. Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний – 27-річний Чан Вень – діяв наодинці, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трагедія розгорнулася у переповнених районах Тайбея. Зловмисник спочатку підірвав димові шашки на головному залізничному вокзалі, після чого з ножем увірвався до торгового центру на найближчій станції метро. Внаслідок хаотичної атаки постраждали 11 осіб, двоє з яких наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані. Загальна кількість загиблих сягнула чотирьох осіб, включаючи самого нападника, який розбився на смерть, впавши з будівлі під час втечі від поліції.

Що відомо про нападника та мотиви?

Чан Вень проживав у місті Таоюань. Прем’єр-міністр Чо Чжун-тай повідомив, що на чоловіка раніше було видано ордер на арешт через ухилення від обов’язкової військової служби. Поліція продовжує вивчати мотиви дій чоловіка, проте версію про наявність спільників уже відкинуто.

Для Тайваню, де рівень насильницьких злочинів є надзвичайно низьким, цей інцидент став шоком. Президент Лай Чінг-те відвідав постраждалих у лікарні та пообіцяв посилити мобільні підрозділи швидкого реагування. У Тайбеї та інших великих містах острова запроваджено посилені заходи безпеки: патрулювання комерційних кварталів збільшено, а поліцейські отримали додаткове спорядження для роботи в місцях скупчення людей.

