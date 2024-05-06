Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років

Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання

2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії. Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.

Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання. До лав української армії український важкоатлет вступив у 2022 році.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель», – повідомляється на сторінці НОК України у Telegram.

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.

Досягнення Олександра Пєлєшенка: