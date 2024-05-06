Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії
Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання
2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії. Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.
Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання. До лав української армії український важкоатлет вступив у 2022 році.
«З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель», – повідомляється на сторінці НОК України у Telegram.
На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.
Досягнення Олександра Пєлєшенка:
- 2-разовий чемпіон Європи у вазі 85 кг у 2016 та 2017 роках. Крім золотих медалей за сумою, Пєлєшенко у ці роки виборював й «малі» нагороди: у поштовху (у 2016 році) та ривку (2017 році).
- Учасник Олімпійських ігор-2016: зупинився за крок від олімпійської медалі, посівши четверте місце із загальним результатом у 385 кг.
- Учасник чемпіонату світу-2015 з важкої атлетики – четверте місце.
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