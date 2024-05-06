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Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії
На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років

Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання

2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії. Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.

Пєлєшенко загинув у неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання. До лав української армії український важкоатлет вступив у 2022 році.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель», – повідомляється на сторінці НОК України у Telegram.

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.

Досягнення Олександра Пєлєшенка:

  • 2-разовий чемпіон Європи у вазі 85 кг у 2016 та 2017 роках. Крім золотих медалей за сумою, Пєлєшенко у ці роки виборював й «малі» нагороди: у поштовху (у 2016 році) та ривку (2017 році).
  • Учасник Олімпійських ігор-2016: зупинився за крок від олімпійської медалі, посівши четверте місце із загальним результатом у 385 кг.
  • Учасник чемпіонату світу-2015 з важкої атлетики – четверте місце.
Джерело
Теги: війна важка атлетика

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