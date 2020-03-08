UFC 248: Ісраель Адесанья обережно захистив титул у бою з кубинським ветераном (відео)



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Бій обережних

Лоукік та гарний біг - запорука перемоги

Головним боєм вечора стала зустріч вольника 42-річного Йоеля Ромеро та чемпіона промоушну 30-річного Ісраеля Адесаньї.

Чемпіон у середній вазі кікбоксер Адесанья вперше захищав титул, а кубинець мав реабілітуватись за дві контраверсійні поразки. Для Адесаньї, який стрімко увірвався до еліти UFC, цей бій став справжнім екзаменом. Після жіночої війни, що влаштували Вейлі Чжан і Йоанна Енджейчік, цей бій куди більш обережним.

Перший раунд пройшов в оглядинах з мінімумом ударів - активнішим та артистичнішим тут був Ромеро. Він же завдав потужного удару лівою чемпіону в лоба, коли спіймав нігерійця на контратаці.

У другому раунді Адесанья почав підключати ноги на набирати очки, при цьому ледь не потрапив у пастку й був близький до потрапляння у партер, де срібний призер Сіднею (достроково програв фінальну сутичку уродженцю Хасав’юртівського району Адаму Сайтієву) з вільною боротьби міг відвести душу.

Третій раунд не приніс загострення й головною подією стали шоу-елементи від кубинця - його стрибок, язик, що він постійно показував чемпіону, а також фінти, що більше нанадували рухи з танго.

В четвертому раунді бій було зупинено через влучання пальцем у глаз Ромеро. Кубинець 30 секунд відпочив та знову поліз у бій й пройшов у ноги нігерійцю, але той з партеру втік. Знову спробував пройти у ноги кубінець наприкінці раунду - Адесанья знову вислизнув, хоч і отримав у щелепу.

На п’ятий раунд бійці вийшли як новенькі - й почали нарешті активно лупцювати одне одного. Чемпіон - нозями, претендент - руцями. Втім, ефектної розв’язки не вийшло. Адесанья продовжив тікати, а Ромеро лише розводив руками.

Адесанья - Ромеро - дивіться відео бою Автор: steven snyder

У підсумку все вирішували судді: 48-47, 48-47, 49-46. Єдине рішення арбітрів - перемога Адесаньї. Він статистично наніс більше ударів (лоукіки), але переконливішим був Ромеро. Цей підтвердив гул у залі, а також сам кубинець, що після бою звинуватив суперника у надмірній обережності. Так воно й було.

Адесанья vs Ромеро - вихід в октагон Автор: steven snyder





Даруйте, але вихід чемпіона в октагон був цікавішим за бій.