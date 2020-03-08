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    UFC 248: Ісраель Адесанья обережно захистив титул у бою з кубинським ветераном (відео)

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    Бій обережних - UFC 248: Ісраель Адесанья обережно захистив титул у бою з кубинським ветераном (відео)
    Бій обережних

    Лоукік та гарний біг - запорука перемоги

    Головним боєм вечора стала зустріч вольника 42-річного Йоеля Ромеро та чемпіона промоушну 30-річного  Ісраеля Адесаньї.

    Макґреґор почав переговори про бій зі своїм Twitter-кривдником

    Чемпіон у середній вазі кікбоксер Адесанья вперше захищав титул, а кубинець мав реабілітуватись за дві контраверсійні поразки. Для Адесаньї, який стрімко увірвався до еліти UFC, цей бій став справжнім екзаменом. Після жіночої війни, що влаштували Вейлі Чжан і Йоанна Енджейчік, цей бій куди більш обережним.

    Перший раунд пройшов в оглядинах з мінімумом ударів - активнішим та артистичнішим тут був Ромеро. Він же завдав потужного удару лівою чемпіону в лоба, коли спіймав нігерійця на контратаці.

    У другому раунді Адесанья почав підключати ноги на набирати очки, при цьому ледь  не потрапив у пастку й був близький до потрапляння у партер, де срібний призер Сіднею (достроково програв фінальну сутичку уродженцю Хасав’юртівського району Адаму Сайтієву) з вільною боротьби міг відвести душу.

    Третій раунд не приніс загострення й головною подією стали шоу-елементи від кубинця - його стрибок, язик, що він постійно показував чемпіону, а також фінти, що більше нанадували рухи з танго.

    В четвертому раунді бій було зупинено через влучання пальцем у глаз Ромеро. Кубинець 30 секунд відпочив та знову поліз у бій й пройшов у ноги нігерійцю, але той з партеру втік. Знову спробував пройти у ноги кубінець наприкінці раунду - Адесанья знову вислизнув, хоч і отримав у щелепу.

    На п’ятий раунд бійці вийшли як новенькі - й почали нарешті активно лупцювати одне одного. Чемпіон - нозями, претендент - руцями. Втім, ефектної розв’язки не вийшло. Адесанья продовжив тікати, а Ромеро лише розводив руками.

    Адесанья - Ромеро - дивіться відео бою
    Автор: steven snyder

    У підсумку все вирішували судді: 48-47, 48-47, 49-46. Єдине рішення арбітрів - перемога Адесаньї. Він статистично наніс більше ударів (лоукіки), але переконливішим був Ромеро. Цей підтвердив гул у залі, а також сам кубинець, що після бою звинуватив суперника у надмірній обережності. Так воно й було.

    Адесанья vs Ромеро - вихід в октагон
    Автор: steven snyder


    Даруйте, але вихід чемпіона в октагон був цікавішим за бій.

    MMA / UFC UFC
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