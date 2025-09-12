Головна Світ Політика
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа
Журналісти наголошують, що в політиці США забагато неоднозначності
фото: AP

Відсторонена позиція Трампа різко контрастує з його неодноразовими заявами про унікальну здатність вирішувати складні конфлікти

Ізраїльський удар по столиці Катару Досі та вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі завдали подвійного удару по репутації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп висловив невдоволення  рішенням прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за атаку на столицю Катару, головного союзника США на Близькому Сході, але в іншому утримався від більшого втручання. Він також відмовився засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі, заявивши, що це «могла бути помилка».

Агентство наголошує, що відсторонена позиція Трампа різко контрастує з його неодноразовими заявами про унікальну здатність вирішувати складні конфлікти у світі. «Проблема полягає в тому, що в політиці США забагато неоднозначності. З одного боку, ми не могли б більш рішуче виступити проти ХАМАСу та тероризму, але з іншого боку, ми дозволяємо катарцям безкарно підтримувати його», – сказав старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Елліотт Абрамс, який був високопосадовцем у першій адміністрації Трампа.

На думку Абрамса, потрібна також більша ясність політики США щодо Росії, оскільки «це не просто війна між Росією та Україною, і наша позиція полягає в тому, що ми хочемо миру. Це війна агресії проти друга, розпочата ворогом».

Зокрема, удар Ізраїлю по Катару, який, за словами Білого дому, був здійснений без схвалення США, поставив Трампа в незручне становище між двома союзниками, що спонукало президента висловити жаль і пообіцяти, що цього більше не повториться — обіцянку, яку важко виконати, оскільки Нетаньяху заявив, що удар був «цілком незалежною операцією Ізраїлю».

Тим часом прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив CNN, що удар «вбив будь-яку надію» на звільнення решти ізраїльських заручників, захоплених ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Аби сигналізувати, що підтримка Ізраїлю з боку США не була порушена, Білий дім назвав інцидент «можливістю для миру» — повторивши заяви Нетаньяху, навіть коли Трамп заявив, що він «дуже незадоволений» одностороннім ударом.

«Існує ризик того, що Трампа вважатимуть таким, що мовчки дає зелене світло тому, що насправді суперечить інтересам США», – зауважують журналісти, додаючи, що удар по Катару є «чітким знаком того, що ізраїльський уряд робить висновок, що немає правил, є лише можливості».

Катар є головним союзником США поза НАТО та приймає найбільшу військову базу США на Близькому Сході. Катарські засоби протиповітряної оборони були ключовими для захисту авіабази Аль-Удейд від іранського удару в червні. Той факт, що США попередили катарців одразу після того, як виявили, що операція триває, може пояснити, чому Ізраїль не повідомив США заздалегідь.

Посол Росії при Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя на засіданні Ради безпеки заявив, що «тепер усім зрозуміло, що заявлена Вашингтоном зосередженість на так званій тихій дипломатії не лише не дає результатів, але й загрожує створенням нових ризиків та подальшою ескалацією напруженості в і без того напруженій атмосфері».

Трамп вже порушив політичні норми, безпосередньо взаємодіючи з Путіним, якого Захід уникав з моменту його повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, а відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Біньяміні Нетаньягу.

