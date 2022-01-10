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    Миколенко прокоментував свій дебют за «Евертон»

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    Віталій Миколенко з перемоги розпочав англійський етап кар'єри - Миколенко прокоментував свій дебют за «Евертон»
    Віталій Миколенко з перемоги розпочав англійський етап кар'єри
    фото з відкритих джерел

    Захисник збірної України подякував тренеру і вболівальникам

    Дебют Віталія Миколенка за «Евертон» вийшов вдалим. В кубковому матчі проти «Халла» захисник збірної України провів на полі 120 хвилин, а його команда здобула перемогу і вийшла до 1/16 фіналу. Футболіст отримав високу оцінку за гру від місцевої преси, а згодом і сам вийшов у мережу, виклавши допис на своїй сторінці.

    «Мої перші 120 хвилин у футболці «Евертона». Дякую тренеру та партнерам по команді. Підтримка вболівальників була важливою для мене», – написав Миколенко.

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    Допис, поширений Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

    Тим часом партнер Миколенка по збірній Руслан Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту».

    А ось колишній тренер національної команди Андрій Шевченко близький до відставки вже за два місяця після призначення.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    Миколенко прокоментував свій дебют за «Евертон»