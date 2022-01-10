Миколенко прокоментував свій дебют за «Евертон»

Захисник збірної України подякував тренеру і вболівальникам

Дебют Віталія Миколенка за «Евертон» вийшов вдалим. В кубковому матчі проти «Халла» захисник збірної України провів на полі 120 хвилин, а його команда здобула перемогу і вийшла до 1/16 фіналу. Футболіст отримав високу оцінку за гру від місцевої преси, а згодом і сам вийшов у мережу, виклавши допис на своїй сторінці.

«Мої перші 120 хвилин у футболці «Евертона». Дякую тренеру та партнерам по команді. Підтримка вболівальників була важливою для мене», – написав Миколенко.

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Тим часом партнер Миколенка по збірній Руслан Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту».

А ось колишній тренер національної команди Андрій Шевченко близький до відставки вже за два місяця після призначення.