Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
Українська національна команда з футзалу стартувала на Євро-2026
Джерело: офіційна сторінка Асоціації футзалу України в Telegram

Футзальний поєдинок у Литві завершився на користь дебютанта Євро

Збірна України стартувала на футзальному чемпіонаті Європи-2026 із поразки від вірменської національної команди. Про це повідомляє «Главком».

Матч українців проти дебютанта фінальної частини Євро на «Жальгіріс Арені» в литовському Каунасі розпочався о 17:00 за Києвом.

У стартовому складі «синьо-жовтих» опинилися Юрій Савенко (воротар), Микола Микитюк, Даниїл Абакшин, Артем Фаренюк та Ігор Корсун, тоді як Іван Бєлімов, Олександр Сухов (обидва – воротарі), Назар Швед, Євгеній Жук, Олександр Педяш, Ігор Чернявський, Петро Шотурма, Ілля Приходько й Владислав Первєєв поєдинок розпочали на лаві запасних колективу Олександра Косенка.

Протягом першого тайму протистояння командам не вдалося порадувати своїх уболівальників голами. У першій половині другого тайму дальнім ударом рахунок відкрив Первєєв.

Мігран Дерменджян ще до її завершення відновив паритет у дуелі. Незадовго до фінального свистка вірменський гравець відзначився вдруге. Уникнути поразки підопічним Косенка не вдалося.

Вірменія – Україна 2:1

Голи: Дерменджян, 29, 38 – Первєєв, 25

У неділю, 25 січня 2026 року, збірна України з футзалу протистоятиме литовцям, а в середу, 28-го, зустрінеться з чехами.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про історію виступів «синьо-жовтих» на футзальних Євро.

Теги: Збірна України футзал

