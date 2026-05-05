Україна – Франція. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Збірна України з хокею у третьому турі Чемпіонату світу 2026 зіграє проти Франції

Аналізуємо третю гру збірної України на Чемпіонаті світу з хокею

У вівторок, 5 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею зіграє з Францією у дивізіоні ІА Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Франція

Станом на 9:10 5 травня Франція має більший шанс на перемогу, впевнені у GGBET. На перемогу наших суперників пропонується коефіцієнт 1,97. Ймовірний тріумф України оцінений коефіцієнтом 2,72.

Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 4,26.

На тотал більше 5,5 закинутих шайб запропоновано коефіцієнт 2,01, менше – 1,75.

Як Україна та Франція стартували на Чемпіонаті світу

Україна у стартовій грі світової першості у напруженому поєдинку поступилася збірній Польщі – 2:3.

У другому турі наша збірна здобула стартову перемогу на турнірі. Україна здолала Литву – 2:1.

Успіх підопічним Дмитра Христича забезпечила якісна гра в більшості. Саме за чисельної переваги Україна оформила обидві шайби.

Франція стартувала на турнірі з двох непростих перемог. Спочатку наші майбутні суперники перемогли Японію 4:3. У другому турі Франція лише в овертаймі змогла здолати Польщу – 3:2.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після третього туру

Казахстан – 6 очок, 10:1 (різниця шайб) Франція – 5 очок, 7:5 Польща – 4 очки, 5:5 Україна – 3 очки, 4:4 Литва – 0 очок, 2:6 Японія – 0 очок, 3:10

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

Воротарі : Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)

: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада) Захисники : Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія) Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

2 травня. Польща – Україна 3:2

3 травня. 17:00. Україна – Литва 2:1

5 травня. 17:00. Франція – Україна

7 травня. 17:00. Україна – Казахстан

8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, Тренер чоловічої збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про перспективи команди на Чемпіонаті світу 2026 року після двох зіграних турів, а також майбутню зустріч з Францією.