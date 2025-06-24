Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України

Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії

Сезон Ліги націй з волейболу продовжується. У проміжок з 25 до 30 червня відбудуться матчі другого змагального тижня, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чоловіча збірна України з волейболу проводить перший в історії сезон у Лізі націй. Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами та набрали 7 очок, завдяки чому йдуть на сьомій позиції у турнірній таблиці.

Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії. Там на неї очікує ще чотири матчі, зокрема проти чинних олімпійських чемпіонів французів.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плейоф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу (другий ігровий тиждень)

Середа, 25 червня, 12:30. Україна – Франція

Середа, 25 червня, 16:00. Туреччина – Словенія

Середа, 25 червня, 19:30. Болгарія – Японія

Середа, 25 червня, 20:30. Польща – Італія

Четвер, 26 червня, 15:00. Франція – Японія

Четвер, 26 червня, 17:30. Нідерланди – Німеччина

Четвер, 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна

П'ятниця, 27 червня, 00:00. Бразилія – Китай

П'ятниця, 27 червня, 15:00. Україна – Японія

П'ятниця, 27 червня, 19:30. Болгарія – Словенія

П'ятниця, 27 червня, 21:00. Нідерланди – Куба

Субота, 28 червня, 15:30. Словенія – Франція

Субота, 28 червня, 21:00. Сербія – Аргентина

Неділя, 29 червня, 00:00. Бразилія – Італія

Неділя, 29 червня, 12:00. Словенія – Японія

Неділя, 29 червня, 15:00. Туреччина – Франція

Неділя, 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна

Неділя, 29 червня, 21:00. Німеччина – Сербія

Понеділок, 30 червня, 00:00. Бразилія – Польща

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.

Турнірна таблиця Ліги націй

Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2) Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3) Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5) Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7) Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7) Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8 Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8) Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7) Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9) Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8) Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9) Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10) Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11) Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11) Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9) Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10) Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.