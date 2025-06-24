Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України
Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії
Сезон Ліги націй з волейболу продовжується. У проміжок з 25 до 30 червня відбудуться матчі другого змагального тижня, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Чоловіча збірна України з волейболу проводить перший в історії сезон у Лізі націй. Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами та набрали 7 очок, завдяки чому йдуть на сьомій позиції у турнірній таблиці.
Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії. Там на неї очікує ще чотири матчі, зокрема проти чинних олімпійських чемпіонів французів.
Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плейоф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.
Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу (другий ігровий тиждень)
- Середа, 25 червня, 12:30. Україна – Франція
- Середа, 25 червня, 16:00. Туреччина – Словенія
- Середа, 25 червня, 19:30. Болгарія – Японія
- Середа, 25 червня, 20:30. Польща – Італія
- Четвер, 26 червня, 15:00. Франція – Японія
- Четвер, 26 червня, 17:30. Нідерланди – Німеччина
- Четвер, 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна
- П'ятниця, 27 червня, 00:00. Бразилія – Китай
- П'ятниця, 27 червня, 15:00. Україна – Японія
- П'ятниця, 27 червня, 19:30. Болгарія – Словенія
- П'ятниця, 27 червня, 21:00. Нідерланди – Куба
- Субота, 28 червня, 15:30. Словенія – Франція
- Субота, 28 червня, 21:00. Сербія – Аргентина
- Неділя, 29 червня, 00:00. Бразилія – Італія
- Неділя, 29 червня, 12:00. Словенія – Японія
- Неділя, 29 червня, 15:00. Туреччина – Франція
- Неділя, 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна
- Неділя, 29 червня, 21:00. Німеччина – Сербія
- Понеділок, 30 червня, 00:00. Бразилія – Польща
Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.
Турнірна таблиця Ліги націй
- Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2)
- Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3)
- Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5)
- Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7)
- Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7)
- Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8
- Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8)
- Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7)
- Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9)
- Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
- Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
- США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
- Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10)
- Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11)
- Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11)
- Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9)
- Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10)
- Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)
Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.