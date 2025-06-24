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Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України
Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами
фото: FIVB

Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії

Сезон Ліги націй з волейболу продовжується. У проміжок з 25 до 30 червня відбудуться матчі другого змагального тижня, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чоловіча збірна України з волейболу проводить перший в історії сезон у Лізі націй. Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами та набрали 7 очок, завдяки чому йдуть на сьомій позиції у турнірній таблиці.

Другий змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у Болгарії. Там на неї очікує ще чотири матчі, зокрема проти чинних олімпійських чемпіонів французів.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плейоф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу (другий ігровий тиждень)

  • Середа, 25 червня, 12:30. Україна – Франція
  • Середа, 25 червня, 16:00. Туреччина – Словенія
  • Середа, 25 червня, 19:30. Болгарія – Японія
  • Середа, 25 червня, 20:30. Польща – Італія
  • Четвер, 26 червня, 15:00. Франція – Японія
  • Четвер, 26 червня, 17:30. Нідерланди – Німеччина
  • Четвер, 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна
  • П'ятниця, 27 червня, 00:00. Бразилія – Китай
  • П'ятниця, 27 червня, 15:00. Україна – Японія
  • П'ятниця, 27 червня, 19:30. Болгарія – Словенія
  • П'ятниця, 27 червня, 21:00. Нідерланди – Куба
  • Субота, 28 червня, 15:30. Словенія – Франція
  • Субота, 28 червня, 21:00. Сербія – Аргентина
  • Неділя, 29 червня, 00:00. Бразилія – Італія
  • Неділя, 29 червня, 12:00. Словенія – Японія
  • Неділя, 29 червня, 15:00. Туреччина – Франція
  • Неділя, 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна
  • Неділя, 29 червня, 21:00. Німеччина – Сербія
  • Понеділок, 30 червня, 00:00. Бразилія – Польща

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.

Турнірна таблиця Ліги націй

  1. Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2)
  2. Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3)
  3. Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5)
  4. Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7)
  5. Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7)
  6. Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8
  7. Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8)
  8. Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7)
  9. Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9)
  10. Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
  11. Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  12. США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  13. Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10)
  14. Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11)
  15. Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11)
  16. Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9)
  17. Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10)
  18. Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.

Теги: волейбол

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