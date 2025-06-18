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Тренер збірної Італії з волейболу потрапив у базу «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер збірної Італії з волейболу потрапив у базу «Миротворця»
Під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
фото: Modena Volley

Веласко скаржився на відсутність російських клубів та збірних на міжнародних турнірах

Головний тренер жіночої збірної Італії з волейболу аргентинець Хуліо Веласко потрапив до бази сайту «Миротворець». про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що Веласко поширює наративи російської пропаганди.

У березні Веласко скаржився на відсутність російських клубів та збірних на міжнародних турнірах. 

Російські волейбольні клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань рішенням Міжнародної федерації волейболу (FIVB) через російську агресію проти України.

«На жіночому рівні найсильніше російські, турецькі та італійські клуби. У плані змагання відсутність такої спортивної держави, як Росія, відчувається. У волейболі це важка втрата як у чоловічому, так і в жіночому. Накладання санкцій на Росію у спортивному плані – це божевілля», – заявив Веласко.

Варто зазначити, що під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Теги: волейбол пропаганда

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