Україна перемогла Болгарію у Лізі націй з волейболу

Україна продовжує перемагати в Лізі націй

Збірна України з волейболу перемогою завершила заключний матч другого ігрового тижня чоловічої Ліги націй. У поєдинку восьмого туру національна команда у чотирьох сетах здолала збірну Болгарії, інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Останніми суперниками України у другий змагальний тиждень стали господарі майданчика – збірна Болгарії.

Як минув матч Україна – Болгарія

На старті протистояння перевагою заволоділа Болгарія, відірвавшись на шість очок вперед (10:4). Після цього «синьо-жовті» спробували зменшити відставання, але болгари довели партію до перемоги 25:20.

Натомість у другій партії Україна змогла зрівняти рахунок за сетами. Партія проходила за щільної боротьби: жодній збірній не вдавалось збільшити перевагу більш ніж на два очки. Однак за рахунку 19:18 на користь України національна команда провела чотири результативні розіграші та зрештою закінчили партію з різницею у шість очок.

Третій сет розвивався за схожим сценарієм: збірні зберігали паритет до рахунку 22:22. Після цього «синьо-жовті» здобули два очки поспіль, але дозволили болгарам не лише відіграти матчпойнт, але і зрівняти рахунок. Зрештою перемогу здобула Україна на «більше-менше» – 26:24.

Четвертий сет став вирішальним. Від початку партії мінімальною перевагою володіла Україна, і попри те, що Болгарія двічі зрівнювала рахунок, українці не дозволили болгарам вирватись уперед. Наприкінці партії «синьо-жовтим» вдалось здобути перевагу +3 та закрили сет 25:22.

Ліга націй з волейболу-2025

Україна – Болгарія 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Після перемоги над Болгарією у восьмому турі «синьо-жовті» піднялись на проміжне п'яте місце в турнірній таблиці Ліги націй-2025 з волейболу

Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу

Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 – за сетами) Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7) Японія – 5 перемог (8), 15 очок (18:11) Франція – 5 перемог (8), 15 очок (19:12) Україна – 5 перемог (8), 15 очок (19:14) Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12) Аргентина – 5 перемог (8), 13 очок (17:15) Куба – 4 перемоги (8), 13 очок (18:17)

Наступний матч очікує на збірну України вже в межах третього ігрового тижня – у середу, 16 липня. Тоді підопічні Рауля Лосано зіграють зі збірною Нідерландів.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу у попередній грі проти Японії здобула четверту перемогу у сезоні в Лізі націй.