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Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу: коли вирішальна гра

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу: коли вирішальна гра
У фінальному матчі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною
фото: CEV

Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу. Сталось це за підсумками перемоги у півфіналі над чинними чемпіонками Швецією, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох з другого місця турнірної таблиці: «синьо-жовті» здобули п'ять перемог, заробивши 15 очок. Єдиної поразки у груповому раунді збірна України зазнала саме від Швеції, поступившись з «сухим» рахунком 0:3 за сетами.

Як пройшов півфінальний матч Україна – Швеція

Від старту першого сету Україна здобула перевагу +3, яку змогла збільшити до шести очок, коли рахунок перетнув позначку у 20 очок. Зрештою національна збірна змогла довести партію до перемоги – 25:19.

Натомість у другій партії перевагу утримувала Швеція: на екваторі сету переважала на шість очок. Але «синьо-жовті» здійснили ривок у п'ять результативних розіграшів та зменшили відставання до одного очка. Відновили паритет українки за рахунку 20:20, після чого здобули п'ять очок поспіль 25:20.

Початок третього сету проходив за щільної боротьби – жодна команда не могла відірватися вперед на понад два очки. Однак закріпити перевагу вдалось «синьо-жовтим»: спершу заробили три очки поспіль, після чого провели серію з п'яти результативних розіграшів. Це дозволило Україні створити визначальний відрив, який «синьо-жовті» реалізували другим матчболом – 25:18.

Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 20 очок.

Золота Євроліга-2024. Півфінал

Україна – Швеція 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали «синьо-жовті» виграли: вперше це сталось у 2017-му, а вдруге – у 2023 році, коли у вирішальному протистоянні українки обіграли Швецію.

У фінальному матчі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною, яка у другому півфіналі здолала Румунію (3:2). Вирішальна гра відбудеться у неділю, 29 червня, о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу у сезоні в Лізі націй.

Теги: волейбол

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