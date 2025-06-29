Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
Гра Болгарія – Україна розпочнеться сьогодні, 29 червня, о 19:00 за київським часом
Наступний матч у Лізі націй збірна України з волейболу проведе сьогодні, 29 червня. Про це повідомляє «Главком».
Наші хлопці гратимуть у Болгарії з місцевою збірною.
Пряму трансляцію гри Болгарія – Україна можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт від 19:00 за київським часом.
Ліга націй-2025. Результати матчів 28-29 червня
- Словенія – Франція – 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)
- Німеччина – Іран – 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22)
- Болгарія – Туреччина – 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)
- Сербія — Аргентина – 1:3 (25:18, 18:25, 23:25, 12:25)
- Бразилія – Італія – 3:2 (25:22, 21:25, 33:31, 17:25, 15:13)
- США – Польща – 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)
Турнірна таблиця
- Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 – за сетами)
- Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7)
- Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12)
- Японія – 4 перемоги (7), 12 очок (15:11)
- Франція – 4 перемоги (7), 12 очок (16:12)
- Україна – 4 перемоги (7), 12 очок (16:13)
- Куба – 4 перемоги (7), 12 очок (16:14)
- Болгарія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:12)
- Аргентина – 4 перемоги (7), 11 очок (14:13)
- Словенія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:13)
- США – 4 перемоги (7), 10 очок (13:14)
- Німеччина – 3 перемоги (7), 12 очок (16:15)
- Іран – 3 перемоги (7), 10 очок (14:16)
- Канада – 2 перемоги (7), 8 очок (12:17)
- Китай – 2 перемоги (7), 7 очок (8:16)
- Туреччина – 2 перемоги (7), 6 очок (8:15)
- Нідерланди – 1 перемога (7), 3 очки (7:19)
- Сербія – 1 перемога (7), 3 очки (6:19)
Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу у попередній грі проти Японії здобула четверту перемогу у сезоні в Лізі націй.