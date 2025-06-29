Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй

Пряму трансляцію гри Болгарія – Україна можна буде переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт

Гра Болгарія – Україна розпочнеться сьогодні, 29 червня, о 19:00 за київським часом

Наступний матч у Лізі націй збірна України з волейболу проведе сьогодні, 29 червня. Про це повідомляє «Главком».

Наші хлопці гратимуть у Болгарії з місцевою збірною.

Пряму трансляцію гри Болгарія – Україна можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт від 19:00 за київським часом.

Ліга націй-2025. Результати матчів 28-29 червня

Словенія – Франція – 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)

Німеччина – Іран – 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22)

Болгарія – Туреччина – 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

Сербія — Аргентина – 1:3 (25:18, 18:25, 23:25, 12:25)

Бразилія – Італія – 3:2 (25:22, 21:25, 33:31, 17:25, 15:13)

США – Польща – 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)

Турнірна таблиця

Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 – за сетами) Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7) Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12) Японія – 4 перемоги (7), 12 очок (15:11) Франція – 4 перемоги (7), 12 очок (16:12) Україна – 4 перемоги (7), 12 очок (16:13) Куба – 4 перемоги (7), 12 очок (16:14) Болгарія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:12) Аргентина – 4 перемоги (7), 11 очок (14:13) Словенія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:13) США – 4 перемоги (7), 10 очок (13:14) Німеччина – 3 перемоги (7), 12 очок (16:15) Іран – 3 перемоги (7), 10 очок (14:16) Канада – 2 перемоги (7), 8 очок (12:17) Китай – 2 перемоги (7), 7 очок (8:16) Туреччина – 2 перемоги (7), 6 очок (8:15) Нідерланди – 1 перемога (7), 3 очки (7:19) Сербія – 1 перемога (7), 3 очки (6:19)

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу у попередній грі проти Японії здобула четверту перемогу у сезоні в Лізі націй.