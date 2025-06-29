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Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
Пряму трансляцію гри Болгарія – Україна можна буде переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт
фото: FIVB

Гра Болгарія – Україна розпочнеться сьогодні, 29 червня, о 19:00 за київським часом

Наступний матч у Лізі націй збірна України з волейболу проведе сьогодні, 29 червня. Про це повідомляє «Главком».

Наші хлопці гратимуть у Болгарії з місцевою збірною.

Пряму трансляцію гри Болгарія – Україна можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт від 19:00 за київським часом.

Ліга націй-2025. Результати матчів 28-29 червня

  • Словенія – Франція – 0:3 (23:25, 27:29, 23:25)
  • Німеччина – Іран – 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22)
  • Болгарія – Туреччина – 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)
  • Сербія — Аргентина – 1:3 (25:18, 18:25, 23:25, 12:25)
  • Бразилія – Італія – 3:2 (25:22, 21:25, 33:31, 17:25, 15:13)
  • США – Польща – 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)

Турнірна таблиця

  1. Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 – за сетами)
  2. Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7)
  3. Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12)
  4. Японія – 4 перемоги (7), 12 очок (15:11)
  5. Франція – 4 перемоги (7), 12 очок (16:12)
  6. Україна – 4 перемоги (7), 12 очок (16:13)
  7. Куба – 4 перемоги (7), 12 очок (16:14)
  8. Болгарія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:12)
  9. Аргентина – 4 перемоги (7), 11 очок (14:13)
  10. Словенія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:13)
  11. США – 4 перемоги (7), 10 очок (13:14)
  12. Німеччина – 3 перемоги (7), 12 очок (16:15)
  13. Іран – 3 перемоги (7), 10 очок (14:16)
  14. Канада – 2 перемоги (7), 8 очок (12:17)
  15. Китай – 2 перемоги (7), 7 очок (8:16)
  16. Туреччина – 2 перемоги (7), 6 очок (8:15)
  17. Нідерланди – 1 перемога (7), 3 очки (7:19)
  18. Сербія – 1 перемога (7), 3 очки (6:19)

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу у попередній грі проти Японії здобула четверту перемогу у сезоні в Лізі націй.

Теги: волейбол

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