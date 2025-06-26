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Туреччина – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Туреччина – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
У прямому ефірі Туреччина – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
фото: FIVB

Гра Туреччина – Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом

Збірна України продовжує виступи у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 26 червня, Україна проведе поєдинок проти Туреччини. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом. 

У прямому ефірі Туреччина – Україна поєдинок транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».

Ліга націй-2025 з волейболу. Результати матчів п'ятого дня

  • Україна – Франція –— 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)
  • Німеччина – Куба – 1:3 (25:19, 18:25, 22:25, 21:25)
  • Туреччина – Словенія – 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)
  • Нідерланди – Аргентина – 0:3 (20:25, 14:25, 22:25)
  • Болгарія – Японія – 3:0 (27:25, 25:23, 25:19)
  • Італія – Польща – 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 25:20, 15:11)
  • Сербія – Іран – 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)
  • Канада – Бразилія – 0:3 (22:25, 17:25, 17:25)
  • Китай – США – 2:3 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 11:15)

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

  1. Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 – за сетами)
  2. Бразилія – 4 перемоги (5), 12 очок (14:5)
  3. Словенія – 4 перемоги (5), 11 очок (12:7)
  4. Італія – 4 перемоги (5), 10 очок (13:9)
  5. Японія – 3 перемоги (5), 9 очок (10:6)
  6. Болгарія – 3 перемоги (5), 8 очок (10:8)
  7. Франція – 3 перемоги (5), 8 очок (11:9)
  8. Аргентина – 3 перемоги (5), 8 очок (10:9)
  9. США – 3 перемоги (5), 7 очок (10:11)
  10. Канада – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11)
  11. Україна – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11)
  12. Іран – 2 перемоги (5), 7 очок (10:12)
  13. Китай – 2 перемоги (5), 7 очок (8:10)
  14. Куба – 2 перемоги (5), 6 очок (10:12)
  15. Німеччина – 1 перемога (5), 6 очок (10:13)
  16. Туреччина – 1 перемога (5), 3 очки (5:12)
  17. Нідерланди –1 перемога (5), 3 очки (5:13)
  18. Сербія – 1 перемога (5), 3 очки (4:13)

Топ-8 збірних вийдуть до фінального етапу змагань. Китай гарантував собі місце у фіналі як господар фінального турніру.

Розклад матчів шостого дня Ліги націй з волейболу (26-27 червня)

  • 15:00. Франція – Японія (наживо на Суспільне Спорт)
  • 17:30. Нідерланди – Німеччина (наживо на Суспільне Спорт)
  • 18:30. Туреччина – Україна (наживо на Суспільне Спорт)
  • 21:00. Сербія – Куба
  • 00:00. Бразилія – Китай (наживо на Суспільне Спорт)
  • 03:30. Канада – США

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.

Теги: волейбол

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