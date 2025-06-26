Туреччина – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
Гра Туреччина – Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом
Збірна України продовжує виступи у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».
Сьогодні, 26 червня, Україна проведе поєдинок проти Туреччини. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.
У прямому ефірі Туреччина – Україна поєдинок транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».
Ліга націй-2025 з волейболу. Результати матчів п'ятого дня
- Україна – Франція –— 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)
- Німеччина – Куба – 1:3 (25:19, 18:25, 22:25, 21:25)
- Туреччина – Словенія – 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)
- Нідерланди – Аргентина – 0:3 (20:25, 14:25, 22:25)
- Болгарія – Японія – 3:0 (27:25, 25:23, 25:19)
- Італія – Польща – 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 25:20, 15:11)
- Сербія – Іран – 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)
- Канада – Бразилія – 0:3 (22:25, 17:25, 17:25)
- Китай – США – 2:3 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 11:15)
Турнірна таблиця Ліги націй-2025
- Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 – за сетами)
- Бразилія – 4 перемоги (5), 12 очок (14:5)
- Словенія – 4 перемоги (5), 11 очок (12:7)
- Італія – 4 перемоги (5), 10 очок (13:9)
- Японія – 3 перемоги (5), 9 очок (10:6)
- Болгарія – 3 перемоги (5), 8 очок (10:8)
- Франція – 3 перемоги (5), 8 очок (11:9)
- Аргентина – 3 перемоги (5), 8 очок (10:9)
- США – 3 перемоги (5), 7 очок (10:11)
- Канада – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11)
- Україна – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11)
- Іран – 2 перемоги (5), 7 очок (10:12)
- Китай – 2 перемоги (5), 7 очок (8:10)
- Куба – 2 перемоги (5), 6 очок (10:12)
- Німеччина – 1 перемога (5), 6 очок (10:13)
- Туреччина – 1 перемога (5), 3 очки (5:12)
- Нідерланди –1 перемога (5), 3 очки (5:13)
- Сербія – 1 перемога (5), 3 очки (4:13)
Топ-8 збірних вийдуть до фінального етапу змагань. Китай гарантував собі місце у фіналі як господар фінального турніру.
Розклад матчів шостого дня Ліги націй з волейболу (26-27 червня)
- 15:00. Франція – Японія (наживо на Суспільне Спорт)
- 17:30. Нідерланди – Німеччина (наживо на Суспільне Спорт)
- 18:30. Туреччина – Україна (наживо на Суспільне Спорт)
- 21:00. Сербія – Куба
- 00:00. Бразилія – Китай (наживо на Суспільне Спорт)
- 03:30. Канада – США
Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.