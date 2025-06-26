Туреччина – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй

У прямому ефірі Туреччина – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»

Гра Туреччина – Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом

Збірна України продовжує виступи у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 26 червня, Україна проведе поєдинок проти Туреччини. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

У прямому ефірі Туреччина – Україна поєдинок транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».

Ліга націй-2025 з волейболу. Результати матчів п'ятого дня

Україна – Франція –— 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Німеччина – Куба – 1:3 (25:19, 18:25, 22:25, 21:25)

Туреччина – Словенія – 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)

Нідерланди – Аргентина – 0:3 (20:25, 14:25, 22:25)

Болгарія – Японія – 3:0 (27:25, 25:23, 25:19)

Італія – Польща – 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 25:20, 15:11)

Сербія – Іран – 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)

Канада – Бразилія – 0:3 (22:25, 17:25, 17:25)

Китай – США – 2:3 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 11:15)

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 – за сетами) Бразилія – 4 перемоги (5), 12 очок (14:5) Словенія – 4 перемоги (5), 11 очок (12:7) Італія – 4 перемоги (5), 10 очок (13:9) Японія – 3 перемоги (5), 9 очок (10:6) Болгарія – 3 перемоги (5), 8 очок (10:8) Франція – 3 перемоги (5), 8 очок (11:9) Аргентина – 3 перемоги (5), 8 очок (10:9) США – 3 перемоги (5), 7 очок (10:11) Канада – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11) Україна – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11) Іран – 2 перемоги (5), 7 очок (10:12) Китай – 2 перемоги (5), 7 очок (8:10) Куба – 2 перемоги (5), 6 очок (10:12) Німеччина – 1 перемога (5), 6 очок (10:13) Туреччина – 1 перемога (5), 3 очки (5:12) Нідерланди –1 перемога (5), 3 очки (5:13) Сербія – 1 перемога (5), 3 очки (4:13)

Топ-8 збірних вийдуть до фінального етапу змагань. Китай гарантував собі місце у фіналі як господар фінального турніру.

Розклад матчів шостого дня Ліги націй з волейболу (26-27 червня)

15:00. Франція – Японія (наживо на Суспільне Спорт)

17:30. Нідерланди – Німеччина (наживо на Суспільне Спорт)

18:30. Туреччина – Україна (наживо на Суспільне Спорт)

21:00. Сербія – Куба

00:00. Бразилія – Китай (наживо на Суспільне Спорт)

03:30. Канада – США

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.