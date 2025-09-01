У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»

Напис зроблено на пам'ятнику, який відкрили у місті Леон в січні 2025 року до 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау

На меморіалі Голокосту в центрі Ліона у Франції невідомі вишкрябали напис «Свободу Газі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Напис вишкрябали на пам'ятнику, відкритому в січні 2025 року до 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау.

Мер Ліона Грегорі Дусе засудив цей акт вандалізму, назвавши його «неприпустимим». Він висловив солідарність з асоціаціями, які опікуються пам'яттю про жертв, та пообіцяв, що винних знайдуть і притягнуть до відповідальності.

Представник мерії в коментарі агентству AFP заявив, що напис на меморіалі Голокосту є «явно антисемітським актом». Муніципалітет вже видалив напис.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, 17 серпня в Ізраїлі відбувся черговий день масштабного страйку та блокувань, організованих Форумом сімей заручників. Акції мали на меті тиснути на уряд і закликати до повернення полонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

За даними організаторів, близько 100 тис. людей пройшли маршем від залізничної станції Савідор та приєдналися до головного мітингу. До протесту долучилися численні організації, серед яких найбільші муніципалітети – Тель-Авів і Хайфа, а також провідні університети країни.