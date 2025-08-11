Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз

Наразі мобілізовані ремонтні бригади, які проводять діагностику та роботи для безпечного перезапуску енергоблоків

У Франції тимчасово зупинили роботу всіх енергоблоків атомної електростанції «Гравлін» через масову появу медуз у системі водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію-оператора EDF.

Увечері в неділю, 10 серпня, між 23:00 та опівніччю автоматично зупинилися блоки №2, №3 і №4, а вранці понеділка, 11 серпня, о 6:20 – ще й блок №6. Причиною стала велика кількість медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, що розташовані в неядерній частині об’єкта.

Ще два блоки, №1 і №5, перебували в плановому технічному обслуговуванні, тож у результаті робота всієї АЕС була призупинена. Компанія запевнила, що інцидент не становив загрози для безпеки станції, персоналу чи довкілля. Наразі мобілізовані ремонтні бригади, які проводять діагностику та роботи для безпечного перезапуску енергоблоків.

Зауважимо, що АЕС «Гравлін» розташована на півночі Франції, на узбережжі протоки Па-де-Кале, між Кале та Дюнкерком. Це п’ята за потужністю атомна електростанція у світі, друга в Європі після Запорізької АЕС і найбільша в Західній Європі.

Раніше повідомлялося, що атомні електростанції (АЕС) Європи змушені скорочувати виробничі потужності через аномальну спеку. Згідно з інформацією видання, червень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Електросистема європейських країн зазнала високого навантаження через різке зростання використання кондиціонерів.