Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Трансляцію матчу Україна – Швейцарія дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA

Початок гри – о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 16 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє важливий матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, в якому в номінально домашній грі в Ризі, Латвія протистоятиме збірній Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда в першій грі проти швейцарців зазнала виїзної поразки, поступившись із рахунком 64:66. В другому матчі турніру підопічні Айнарса Багатскіса перемогли збірну Словаччини – 80:71. Швейцарія, в свою чергу, обмінялася домашніми перемогами зі словаками – обидві гри завершилися з різницею +13 – та підходить до сьогоднішнього матчу з двома перемогами в трьох матчах.

Трансляцію матчу Україна – Швейцарія дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA.

Відповідно до формату пре-кваліфікації на ЧС-2027 з групи виходять дві кращі збірні з трьох. Переможець нашої групи пре-кваліфікації на ЧС-2027 зіграє в першому раунді відбору у групі А з Іспанією, Грузією та другою командою пре-кваліфікаційної групи з Данією, Норвегією та Хорватією.

Друге місце нашої групи пре-кваліфікації в першому раунді основного раунду кваліфікації зіграє у групі С з Сербією, Туреччиною та Боснією і Герцеговиною.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

