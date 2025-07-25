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Рідні загиблого баскетболіста Тімми хочуть притягнути до відповідальності співачку Сєдокову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Рідні загиблого баскетболіста Тімми хочуть притягнути до відповідальності співачку Сєдокову
9 грудня 2024 року суддя Хорошевського району Москви задовольнив позов Сєдокової про розлучення з Тіммою

Тімма скоїв самогубство в Москві у минулому році

Адвокат Маргарита Грачова, яка представляє інтереси сім'ї загиблого латвійського баскетболіста Яніса Тімми, заявила, що співачку та його ексдружину Анну Сєдокову можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком».

У правоохоронні органи Латвії та Російської Федерації були подані заяви з метою притягнення Сєдокової до кримінальної відповідальності.

«Ми подали заяву до правоохоронних органів на Анну Сєдокову, щоб притягнути її до відповідальності за статтею КК РФ «Доведення до самогубства». У Латвії та РФ подано аналогічні заяви», – сказала Грачова.

У грудні минулого року Тімма наклав на себе руки через кілька днів після розлучення з популярною співачкою Анною Сєдоковою. 

Яніс Тімма – вихованець ризького баскетбольного клубу «АСК Рига», він виступав за нього у 2011-2013 роках. На драфті НБА у 2013 році був обраний під загальним 60 номером командою «Мемфіс Гріззліс».

У різний час Тімма представляв багато латвійських клубів, у тому числі «Вентспілс», російські «Зеніт», УНІКС та «Хімки», грецький «Олімпіакос» та американський «Осеола Меджік» (фарм-клуб команди НБА «Орландо»). З 2024 року був гравцем іспанського клубу «Обрадойро».

У складі збірної Латвії Яніс Тімма у 2010 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед гравців віком до 18 років. Виступав за збірну Латвії на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років.

Тімма скоїв самогубство в Москві. Тіло 32-річного чоловіка знайшли у під'їзді житлового будинку у центрі Москви. Телеграм-канал Baza повідомив, що тіло Тімми виявили на першому поверсі будинку на вулиці Сергія Макєєва у ніч на 17 грудня.

Співрозмовник ЗМІ в оперативних службах повідомили, що поряд із загиблим лежав телефон із останнім побажанням перед смертю. Телеграм-канали Baza та «112» повідомили, що на заставці айфону був номер його колишньої дружини, співачки Анни Сєдокової, і прохання зателефонувати їй. За день до смерті, 16 грудня, Тімма опублікував в Instagram сторіс, у якому привітав Сєдокову з днем ​​народження.

9 грудня суддя Хорошевського району Москви задовольнив позов Сєдокової про розлучення з Тіммою. Пара була одружена з 2020 року, позов Сєдокової про розлучення надійшов до суду 16 жовтня 2024-го. Після звернення Сєдокової до суду, пише Baza, Тімма публікував відеозаписи, через які підписники підозрювали, що він готується до самогубства.

Інший чоловік Сєдокової ексфутболіст київського «Динамо» Валентин Белькевич помер 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу.

Нагадаємо, Сєдокова у позаминулому році вийшла на сцену в недієздатному стані, що призвело до падіння через втрату рівноваги. Також киянка наразі проживає в Росії та публічно не засуджує агресію проти України.

Теги: баскетбол смерть самогубство

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