Україна стала першою в медальному заліку чемпіонату світу з сумо



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Українці виграли чемпіонат світу Фото з соцмереж

Наші борці створили сенсацію на батьківщині цього виду спорту

Збірна України сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату з сумо, який відбувався на батьківщині цього виду боротьби, в японській Осаці. На рахунку українців чотири золотих, дві срібних і чотири бронзових нагороди.

Вдруге поспіль найсильнішими на планеті стали представники легкої ваги Святослав Семикрас і Аліна Дюженко. Аліна, яку більше знають під прізвищем Бойкова, стала уже восьмиразовою чемпіонкою світу.

Восьмиразова чемпіонка світу Аліна Бойкова

Святослав Семикрас на світовій вершині

Ще два золота виграли представниця першої важкої ваги Марина Максименко і відома дзюдоїстка Світлана Ярьомка, яка тріумфувала в абсолютній категорії.

Світлана Ярьомка раніше була призеркою чемпіонату Європи з дзюдо

Срібними призерками стали Карина Колесник (середня вага) та Іванна Березовська (надважка категорія). Крім того, чоловіча і жіноча збірні посіли треті місця в командних змаганнях «стінка на стінку».

Зазначимо, що це перший схожий успіх українців на чемпіонатах світу. До того вигравати командний залік нашим спортсменам не доводилося. Особливо цінним це досягнення виглядає з огляду на той факт, що чемпіонат світу відбувався на батьківщині сумо, в Японії, де змагання з цього єдиноборства відбуваються вже понад 300 років.