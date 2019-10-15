Україна стала першою в медальному заліку чемпіонату світу з сумо
Наші борці створили сенсацію на батьківщині цього виду спорту
Збірна України сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату з сумо, який відбувався на батьківщині цього виду боротьби, в японській Осаці. На рахунку українців чотири золотих, дві срібних і чотири бронзових нагороди.
Вдруге поспіль найсильнішими на планеті стали представники легкої ваги Святослав Семикрас і Аліна Дюженко. Аліна, яку більше знають під прізвищем Бойкова, стала уже восьмиразовою чемпіонкою світу.
Ще два золота виграли представниця першої важкої ваги Марина Максименко і відома дзюдоїстка Світлана Ярьомка, яка тріумфувала в абсолютній категорії.
Срібними призерками стали Карина Колесник (середня вага) та Іванна Березовська (надважка категорія). Крім того, чоловіча і жіноча збірні посіли треті місця в командних змаганнях «стінка на стінку».
Зазначимо, що це перший схожий успіх українців на чемпіонатах світу. До того вигравати командний залік нашим спортсменам не доводилося. Особливо цінним це досягнення виглядає з огляду на той факт, що чемпіонат світу відбувався на батьківщині сумо, в Японії, де змагання з цього єдиноборства відбуваються вже понад 300 років.