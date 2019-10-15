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    Україна стала першою в медальному заліку чемпіонату світу з сумо

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    Українці виграли чемпіонат світу - Україна стала першою в медальному заліку чемпіонату світу з сумо
    Українці виграли чемпіонат світу
    Фото з соцмереж

    Наші борці створили сенсацію на батьківщині цього виду спорту

    Збірна України сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату з сумо, який відбувався на батьківщині цього виду боротьби, в японській Осаці. На рахунку українців чотири золотих, дві срібних і чотири бронзових нагороди.

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    Вдруге поспіль найсильнішими на планеті стали представники легкої ваги Святослав Семикрас і Аліна Дюженко. Аліна, яку більше знають під прізвищем Бойкова, стала уже восьмиразовою чемпіонкою світу.

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    Восьмиразова чемпіонка світу Аліна Бойкова

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    Святослав Семикрас на світовій вершині

    Ще два золота виграли представниця першої важкої ваги Марина Максименко і відома дзюдоїстка Світлана Ярьомка, яка тріумфувала в абсолютній категорії.  

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    Світлана Ярьомка раніше була призеркою чемпіонату Європи з дзюдо

    Срібними призерками стали Карина Колесник (середня вага) та Іванна Березовська (надважка категорія). Крім того, чоловіча і жіноча збірні посіли треті місця в командних змаганнях «стінка на стінку».

    Зазначимо, що це перший схожий успіх українців на чемпіонатах світу. До того вигравати командний залік нашим спортсменам не доводилося. Особливо цінним це досягнення виглядає з огляду на той факт, що чемпіонат світу відбувався на батьківщині сумо, в Японії, де змагання з цього єдиноборства відбуваються вже понад 300 років.

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    чемпіонат світу Збірна України єдиноборства сумо Карина Колесник Аліна Дюженко (Бойкова) Святослав Семикрас Марина Максименко Світлана Ярьомка Іванна Березовська
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