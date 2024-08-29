Українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед юніорок

У Валлетті (Мальта) відбувається чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок

Спортсменка у присіданні зафіксувала штангу вагою 125 кг (перше місце), у жимі 75 кг (перше місце) та у тязі підкорила 110 кг (перше місце)

Чернівчанка Оксана Суходєєва – переможниця чемпіонату світу з пауеліфтингу серед юніорок, який проходить у Валлетті (Мальта). Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

Згідно повідомлення, українка (КЗ «ДЮСШ м. Чернівців», тренери – Наталя Ясенецька, Ігор Ясенецький) стала кращою у змаганнях серед юніорок у ваговій категорії до 43 кг.

Спортсменка у присіданні зафіксувала штангу вагою 125 кг (перше місце), у жимі 75 кг (перше місце) та у тязі підкорила 110 кг (перше місце).

Сума чемпіонки склала 310 кг.

Оксана Суходєєва скріншот з соцмереж

Нагадаємо, нещодавно українська спортсменка Марина Кирик стала чемпіонкою світу з акватлону. Вона перемогла двох австралійок, здобувши перше місце.

Крім цього, 25 серпня, в Самарканді (Узбекистан) відбувся заключний день чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное. Українська спортсменка Людмила Лузан здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 метрів, продемонструвавши виняткову майстерність та силу волі.