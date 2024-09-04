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Російських велогонщиків відсторонили від участі у чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонат Європи з велоспорту стартує у Бельгії з 11 вересня

Російські велогонщики не зможуть виступити на шосейному чемпіонаті Європи навіть у нейтральному статусі. Про це розповів президент Федерації велосипедного спорту Росії В'ячеслав Єкімов.

Змагання стартують у Бельгії з 11 вересня.

Європейський союз велосипедистів (UEC) не надав квот росіянам і білорусам навіть у нейтральному статусі.

«Ситуація така, що Міжнародна спілка велосипедистів допускає наших гонщиків у нейтральному статусі, а UEC поки що ні. Раніше і на трекові змагання під егідою UEC нам не вдавалося потрапити. А ось на чемпіонат світу квоти є, і є спортсмени, які виявили бажання поїхати», – сказав Єкімов в інтерв'ю російським пропагандистам.

Нагадаємо, голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич розповів, що росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.

«Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про «хохлов». Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда», – заявив Сушкевич.

 

Теги: чемпіонат Європи чемпіонат світу росіяни велоспорт

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