Олімпіада-2026 увійшла в історію як «найчистіший» форум століття

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо увійшли в історію як «найчистіші» за останнє покоління, адже не було зафіксовано жодного позитивного допінг-тесту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Справедливий спорт переміг?

Вперше за 28 років (з часу Олімпіади-1998 у Нагано) під час проведення змагань не було жодного випадку відсторонення спортсменів. Це відбулося на фоні того, що Міжнародне агентство тестування реалізувало безпрецедентну за охопленням програму. Під час самих Ігор було зібрано понад 3000 проб у майже 2000 атлетів. Ключовим фактором успіху стало тестування у доолімпійський період – 92% учасників пройшли тестування хоча б один раз протягом шести місяців до старту Ігор.

Генеральний директор ITA Бенджамін Коен зазначив, що тепер система фокусується на «найчутливішому» періоді – етапі кваліфікації, що стримує спортсменів від використання заборонених речовин заздалегідь.

Пляма на тлі бездопінгової зразковості

Попри ідеальну статистику безпосередньо під час турніру, один інцидент стався за чотири дні до відкриття. Італійська біатлоністка Ребекка Пасслер здала позитивну пробу на метаболіт летрозолу (препарат, що знижує рівень естрогену). Спортсменка оскаржила тимчасове відсторонення і отримала дозвіл на виступ у Мілані, проте остаточне слухання в її справі відбудеться пізніше.

Утім, варто відзначити, що відсутність порушень зараз не є остаточною гарантією «чистоти» Ігор. Згідно з правилами, допінг-проби зберігатимуться 10 років для ретроспективного аналізу з використанням нових технологій. Спортивна спільнота закликає до ще жорсткіших санкцій, аж до пожиттєвої дискваліфікації, щоб запобігти ситуаціям, коли чесні атлети втрачають фінансування та моменти слави на подіумі через махінації суперників.

Нагадаємо, що українські біатлоністи отримали медаль світової першості за 14 років після старту. Чоловіча естафета змінила ґатунок медалі через порушення правил від господарів змагань.  

