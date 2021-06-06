Українець вперше за 14 років виграв етап у велотурі

Марк Падун став переможцем сьомого етапу французької багатоденки «Крітеріум Дофіне»

Український велогонщик команди «Bahrain Victorious» Марк Падун виграв сьомий етап багатоденки Світового туру «Крітеріум Дофіне». 171,5 кілометра маршрутом Сен-Мертен-ле-Провину – Ла-Плань Марк подолав за чотири години, 35 хвилин і сім секунд. Найближчого переслідувача, лідера загального заліку австралійця Рікі Порте з Ineos Grenadiers Падун випередив на 34 секунди.

Успіх на Дофіне – це перша велика перемога Падуна. Раніше, 2019 року, він виграв генеральну класифікацію багатоденки Adriatica Ionica Race.

Загалом же ця перемога стала для України першою в Світовому турі, вищому дивізіоні світового велоспорту, за останні 14 років.

Попередній успіх був у березні 2007 року, коли Ярослав Попович виграв п'ятий етап іншої французької багатоденки Париж – Ніцца.

«Це неймовірний момент для мене. Це моя перша перемога в світовому турі на одному з найскладніших етапів «Крітеріум Дофіне». Якщо чесно, в попередні шість етапів я відчував себе дуже погано, і те, що сьогодні все так склалося – це неймовірно. Кожен день я думав, що фінішувати в гонці неможливо.

Коли я перетнув фінішну лінію, у мене було відчуття, що я прокинуся в своєму ліжку. Але це був не сон», – сказав Падун.