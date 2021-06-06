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    Українець вперше за 14 років виграв етап у велотурі

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    Марк Падун збивував навіть себе - Українець вперше за 14 років виграв етап у велотурі
    Марк Падун збивував навіть себе
    Фото з відкритих джерел

    Марк Падун став переможцем сьомого етапу французької багатоденки «Крітеріум Дофіне»

    Український велогонщик команди «Bahrain Victorious» Марк Падун виграв сьомий етап багатоденки Світового туру «Крітеріум Дофіне». 171,5 кілометра маршрутом Сен-Мертен-ле-Провину – Ла-Плань Марк подолав за чотири години, 35 хвилин і сім секунд. Найближчого переслідувача, лідера загального заліку австралійця Рікі Порте з Ineos Grenadiers Падун випередив на 34 секунди.

    Успіх на Дофіне – це перша велика перемога Падуна. Раніше, 2019 року, він виграв генеральну класифікацію багатоденки Adriatica Ionica Race.

    Загалом же ця перемога стала для України першою в Світовому турі, вищому дивізіоні світового велоспорту, за останні 14 років.

    Попередній успіх був у березні 2007 року, коли Ярослав Попович виграв п'ятий етап іншої французької багатоденки Париж – Ніцца.

    «Це неймовірний момент для мене. Це моя перша перемога в світовому турі на одному з найскладніших етапів «Крітеріум Дофіне». Якщо чесно, в попередні шість етапів я відчував себе дуже погано, і те, що сьогодні все так склалося – це неймовірно. Кожен день я думав, що фінішувати в гонці неможливо.

    Коли я перетнув фінішну лінію, у мене було відчуття, що я прокинуся в своєму ліжку. Але це був не сон», – сказав Падун.

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    Теги: велоспорт Марк Падун
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    Українець вперше за 14 років виграв етап у велотурі