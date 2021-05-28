Велогонщики з «Джиро д'Італія» віддадуть призові хлопчику і сім’ям загиблих на канатній дорозі

В аварії в Італії загинули 14 осіб, вижити вдалося одному малюку

Усі учасники велобагатоденки «Джиро д'Італія» віддадуть призові з 19-го етапу сім'ям постраждалих в аварії на канатній дорозі. Про це повідомила Асоціація велосипедистів-професіоналів в своєму «твіттері».

Аварія сталася на канатній дорозі між італійським містом Стреза і горою Моттароне в неділю. Обірвався один з канатів, які тримають кабіну фунікулера, яка в результаті впала на землю з двадцятиметрової висоти. Загинули 14 осіб. В аварії вдалося вижити одному п'ятирічному Ейтану, який зараз перебуває в одній з лікарень Турина.

«Хоча «Джиро» не буде підійматися на Моттароне, гонщики віддадуть данину пам'яті 14 жертв аварії на канатній дорозі в Стрезе. Вони одноголосно прийняли рішення пожертвувати всі призові гроші з сьогоднішнього етапу маленькому Ейтану і сім'ям, постраждалим від цієї жахливої трагедії», – написали в «твіттері» CPA.

19-й етап виграв британський гонщик Саймон Єйтс. Через 11 секунд фінішну лінію перетнув португалець Жоау Алмейда. Третім на етапі став лідер загального заліку колумбієць Еган Берналь. Українець Андрій Пономар був 99-м з відставанням у 25,6 секунди

У загальному заліку лідирує Берналь, який випереджає італійця Даміано Карузо на 2 хвилини 29 секунд. Пономар - 67-й. Він поступається двома годинами 46 секундами. Андрій є наймолодшим гонщиком в турі за останні 90 років.