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    Велогонщики з «Джиро д'Італія» віддадуть призові хлопчику і сім’ям загиблих на канатній дорозі

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    Велогонщики відмовилися від призових на користь сімей постраждалих - Велогонщики з «Джиро д'Італія» віддадуть призові хлопчику і сім’ям загиблих на канатній дорозі
    Велогонщики відмовилися від призових на користь сімей постраждалих
    Фото з відкритих джерел

    В аварії в Італії загинули 14 осіб, вижити вдалося одному малюку

    Усі учасники велобагатоденки «Джиро д'Італія» віддадуть призові з 19-го етапу сім'ям постраждалих в аварії на канатній дорозі. Про це повідомила Асоціація велосипедистів-професіоналів в своєму «твіттері».

    Аварія сталася на канатній дорозі між італійським містом Стреза і горою Моттароне в неділю. Обірвався один з канатів, які тримають кабіну фунікулера, яка в результаті впала на землю з двадцятиметрової висоти. Загинули 14 осіб. В аварії вдалося вижити одному п'ятирічному Ейтану, який зараз перебуває в одній з лікарень Турина.

    «Хоча «Джиро» не буде підійматися на Моттароне, гонщики віддадуть данину пам'яті 14 жертв аварії на канатній дорозі в Стрезе. Вони одноголосно прийняли рішення пожертвувати всі призові гроші з сьогоднішнього етапу маленькому Ейтану і сім'ям, постраждалим від цієї жахливої трагедії», – написали в «твіттері» CPA.

    19-й етап виграв британський гонщик Саймон Єйтс. Через 11 секунд фінішну лінію перетнув португалець Жоау Алмейда. Третім на етапі став лідер загального заліку колумбієць Еган Берналь. Українець Андрій Пономар був 99-м з відставанням у 25,6 секунди

    У загальному заліку лідирує Берналь, який випереджає італійця Даміано Карузо на 2 хвилини 29 секунд. Пономар - 67-й. Він поступається двома годинами 46 секундами. Андрій є наймолодшим гонщиком в турі за останні 90 років.

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    Теги: велоспорт Джиро д’Італія
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    Велогонщики з «Джиро д'Італія» віддадуть призові хлопчику і сім’ям загиблих на канатній дорозі