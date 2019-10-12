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    Українець Пересунько закинув першу шайбу в найсильнішій молодіжній лізі Канади (відео)

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    Олександр Пересунько закинув першу шайбу в новому чемпіонаті - Українець Пересунько закинув першу шайбу в найсильнішій молодіжній лізі Канади (відео)
    Олександр Пересунько закинув першу шайбу в новому чемпіонаті
    Instagram Олександра Пересунька

    Загалом на рахунку Олександра в поточному сезоні вже чотири очки

    19-річний український нападник Олександр Пересунько, який представляє клуб «Вікторіявіль Тайґерс», закинув першу шайбу в найсильнішій молодіжній хокейній лізі Канади – QMJHL.

    «Тигри» поступилися на виїзді 2:4 «Rimouski Océanic», а Пересунько, вдало зігравши на добиванні, закинув у ворота суперників за рахунку 0:2 першу шайбу.

    Загалом у дев’яти матчах поточного сезону на рахунку Олександра шайба і три результативних передачі.

    У грудні Пересунько зіграє в складі юніорської збірної України (U20) на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у Києві.

     Читайте також: Найталановитіший український хокеїст Пересунько: У США реалізуватися простіше, ніж Росії
    хокей Олександр Пересунько
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