Українець Пересунько закинув першу шайбу в найсильнішій молодіжній лізі Канади (відео)



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Олександр Пересунько закинув першу шайбу в новому чемпіонаті Instagram Олександра Пересунька

Загалом на рахунку Олександра в поточному сезоні вже чотири очки

19-річний український нападник Олександр Пересунько, який представляє клуб «Вікторіявіль Тайґерс», закинув першу шайбу в найсильнішій молодіжній хокейній лізі Канади – QMJHL.

«Тигри» поступилися на виїзді 2:4 «Rimouski Océanic», а Пересунько, вдало зігравши на добиванні, закинув у ворота суперників за рахунку 0:2 першу шайбу.

Загалом у дев’яти матчах поточного сезону на рахунку Олександра шайба і три результативних передачі.

У грудні Пересунько зіграє в складі юніорської збірної України (U20) на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у Києві.