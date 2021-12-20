Українець пробіг за добу майже 265 км

Ультрамарафонець Андрій Ткачук взяв участь у благодійному забігу в Іспанії

Рекордсмен України з добового і дводобового бігу Андрій Ткачук здобув перемогу в щорічному благодійному забігу на 24 години в Іспанії. За відведений час ультрамарафонець пробіг 605 кіл стадіону, що склало 264 км 809 метрів.

Зазначимо, що Ткачук є рекордсменом України в бігу на 24 години. 2019 року він пробіг за добу 295,363 км. Андрію належить також національний рекорд в бігу на 48 годин. 36-річний спортсмен 2019 року пробіг за дві 435 км 446 м. Це другий результат у світі в історії.

Кошти, зібрані під час змагань, будуть направлені на підтримку громадської організації, яка займається покращенням емоційного стану важкохворих людей.