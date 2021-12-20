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    Українець пробіг за добу майже 265 км

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    Андрій Ткачук за добу може пробігти майже 300 км - Українець пробіг за добу майже 265 км
    Андрій Ткачук за добу може пробігти майже 300 км
    фото з відкритих джерел

    Ультрамарафонець Андрій Ткачук взяв участь у благодійному забігу в Іспанії

    Рекордсмен України з добового і дводобового бігу Андрій Ткачук здобув перемогу в щорічному благодійному забігу на 24 години в Іспанії. За відведений час ультрамарафонець пробіг 605 кіл стадіону, що склало 264 км 809 метрів.

    Зазначимо, що Ткачук є рекордсменом України в бігу на 24 години. 2019 року він пробіг за добу 295,363 км. Андрію належить також національний рекорд в бігу на 48 годин. 36-річний спортсмен 2019 року пробіг за дві 435 км 446 м. Це другий результат у світі в історії.

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    Кошти, зібрані під час змагань, будуть направлені на підтримку громадської організації, яка займається покращенням емоційного стану важкохворих людей.

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    Теги: марафон Андрій Ткачук добовий біг
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    Українець пробіг за добу майже 265 км