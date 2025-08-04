Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець здобув першу перемогу у Формулі-4, ставши лідером за три хвилини до фінішу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українець здобув першу перемогу у Формулі-4, ставши лідером за три хвилини до фінішу
Українець Олександр Бондарев здобув першу перемогу у Формулі-4
фото з відкритих джерел

Крім перемоги, 16-річний Олександр Бондарев також очолив залік новачків сезону

16-річний український пілот Олександр Бондарев, який виступає за команду Prema, вперше у своїй кар’єрі виграв гонку Формули-4. Це сталося на етапі італійської серії в Імолі, повідомляє «Главком».

Бондарев стартував із поул-позиції, яку здобув напередодні під час третьої кваліфікації – це також стало для нього дебютним досягненням. Втім, утримати лідерство з самого старту не вдалося: вже на першому колі його випередив японець Кін Накамура-Берта. Протягом більшої частини дистанції Бондарев ішов другим, активно тиснучи на суперника.

За три хвилини до завершення гонки українець зумів скористатися нагодою й на одному з поворотів обійшов Накамуру-Берту. Відтоді Бондарев втримав лідерство до самого фінішу.

Фінальні результати етапу Формули-4 в Імолі:

  • Олександр Бондарев (Prema Racing);
  • Кін Накамура-Берта (Prema Racing);
  • Ньюман Чі (Prema Racing).

Ця перемога стала не лише першою для самого Бондарева, а й історичною для України в рамках італійської серії Формули-4. До цього часу лише Іван Пеклін у 2020 році вигравав етап – у французькому чемпіонаті.

Крім перемоги, Бондарев також очолив залік новачків сезону. Наступний етап серії Формули-4 пройде 19 вересня в Барселоні.

Італійський чемпіонат Формули-4 був заснований у 2013 році як стартова платформа для молодих пілотів, які прагнуть потрапити до Формули-1. Саме тут свій шлях у «велику» автоспортивну лігу починали Ленс Стролл, Олівер Берман та Андреа Кімі Антонеллі.

Нагадаємо, український дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком». У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

«Синьо-жовті» виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

Раніше у півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Теги: перемога пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну
Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі
Вчора, 18:37
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
Вчора, 15:19
На думку Віктора Ющенка, нинішня війна в Україні – це «фінальна дистанція» у багатовіковій боротьбі за незалежність Києва
Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли
Вчора, 13:46
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Україна втратила винищувач Mirage-2000
22 липня, 22:55
Стали відомі нові подробиці авіакатастрофи в Індії
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
21 липня, 19:25
Загибель Грушевського відбулася менш ніж за півтора року після вбивства в тому ж комплексі російського льотчика Максима Кузьмінова
В Іспанії, на місці вбивства російського льотчика, загадково загинув експосадовець МВС України
21 липня, 11:33

Новини

Українець здобув першу перемогу у Формулі-4, ставши лідером за три хвилини до фінішу
Українець здобув першу перемогу у Формулі-4, ставши лідером за три хвилини до фінішу
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
54K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
23K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
7295
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3544
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua