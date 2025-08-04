Українець здобув першу перемогу у Формулі-4, ставши лідером за три хвилини до фінішу

Крім перемоги, 16-річний Олександр Бондарев також очолив залік новачків сезону

16-річний український пілот Олександр Бондарев, який виступає за команду Prema, вперше у своїй кар’єрі виграв гонку Формули-4. Це сталося на етапі італійської серії в Імолі, повідомляє «Главком».

Бондарев стартував із поул-позиції, яку здобув напередодні під час третьої кваліфікації – це також стало для нього дебютним досягненням. Втім, утримати лідерство з самого старту не вдалося: вже на першому колі його випередив японець Кін Накамура-Берта. Протягом більшої частини дистанції Бондарев ішов другим, активно тиснучи на суперника.

За три хвилини до завершення гонки українець зумів скористатися нагодою й на одному з поворотів обійшов Накамуру-Берту. Відтоді Бондарев втримав лідерство до самого фінішу.

Фінальні результати етапу Формули-4 в Імолі:

Олександр Бондарев (Prema Racing);

Кін Накамура-Берта (Prema Racing);

Ньюман Чі (Prema Racing).

Ця перемога стала не лише першою для самого Бондарева, а й історичною для України в рамках італійської серії Формули-4. До цього часу лише Іван Пеклін у 2020 році вигравав етап – у французькому чемпіонаті.

Крім перемоги, Бондарев також очолив залік новачків сезону. Наступний етап серії Формули-4 пройде 19 вересня в Барселоні.

Італійський чемпіонат Формули-4 був заснований у 2013 році як стартова платформа для молодих пілотів, які прагнуть потрапити до Формули-1. Саме тут свій шлях у «велику» автоспортивну лігу починали Ленс Стролл, Олівер Берман та Андреа Кімі Антонеллі.

Нагадаємо, український дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком». У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

«Синьо-жовті» виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

Раніше у півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.