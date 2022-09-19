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Українець Михайлюк продовжить кар'єру в НБА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українець Михайлюк продовжить кар'єру в НБА
«Нью-Йорк» офіційно оголосив про перехід українця
фото з відкритих джерел

Останній сезон Михайлюк провів у складі «Торонто Репторс»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк продовжить свою кар'єру у НБА у сезоні 2022/23. Він підписав контракт на один сезон з «Нью-Йорк Нікс»ю. Про це пресслужба клубу оголосила на своїй офіційний сторінці.

Контракт Михайлюка є частково гарантованим, його тривалість лише на один сезон. «Нікс» не повідомили деталі контракту, та за інформацією журналіста Фреда Каца гарантована частина контракту - $50 тис., а підписаний він загалом на мінімальну суму (1 млн 836 тис доларів).

Останній сезон Михайлюк провів у складі «Торонто Репторс», а наприкінці літа клуб відрахував його. У той момент українець перебував у складі збірної, зіграв на Євробаскеті, а після його завершення оголосили про підписання контракту з «Нью-Йорк Нікс».

Нагадаємо, відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко, який двічі перемагав у найсильнішій лізі світу, НБА, виставив свої чемпіонські нагороди на аукціон. Виручені за нагороди кошти підуть на потреби фонду «Сягай небес», що займається реабілітацією дітей, які вимушено зустрілися з війною, та відновленням спортивної інфраструктури та обладнання зруйнованих українських шкіл.

Як повідомлялося, НБА припинила трансляції своїх ігор у Росії.

Теги: Торонто баскетбол спорт

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