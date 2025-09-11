Головна Спорт Новини
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Наталія Жаркова успішно виконала спробу та стала чемпіонкою світу
фото: minmolodsport/Facebook

Жаркова заявила найбільшу глибину серед учасниць – 113 м

Українка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT – зануренні з постійною вагою з моноластою. Змагання проходили в грецькому Митікасі. Про це повідомляє «Главком».

У жіночому турнірі змагалися 28 спортсменок, серед них дві представниці України – Жаркова та Катерина Садурська, яка є п’ятиразовою призеркою світових першостей у глибинних дисциплінах.

Жаркова заявила найбільшу глибину серед учасниць – 113 м і успішно виконала спробу, здобувши титул чемпіонки світу. Садурська задекларувала занурення на 105 м, однак змогла подолати лише 102 м. Через штраф спортсменки результат знизили до 98 метрів, що принесло їй четверте місце.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року світова рекордсменка з фрідайвінгу Катерина Садурська втретє поспіль завоювала звання чемпіонки світу та встановила новий національний рекорд – 103 метри з моноластою.

Катерина Садурська – українська рекордсменка з фрідайвінгу, яка здобула численні титули у цьому виді спорту. Садурська почала свою кар'єру як синхронна плавчиня, виступаючи за збірну України, і брала участь у чемпіонатах Європи з 2010 по 2014 рік. Пізніше вона перейшла у фрідайвінг, де досягла вражаючих результатів.

Теги: Катерина Садурська

