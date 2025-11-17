Головна Спорт Новини
Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вероніка Космач, Євгенія Безкоровайна, Анастасія Шепелюк та Ірина Бугайова здобули срібло у Бразилії

Світова першість відбулась з 13 по 16 листопада у Бразилії

Українські баскетболісти в складі збірної Карпатського національного університету імені Василя Стефаника стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Світова першість відбулась з 13 по 16 листопада у Бразилії, де Україну представили Вероніка Космач, Євгенія Безкоровайна, Анастасія Шепелюк та Ірина Бугайова.

Українська команда під керівництвом Юрія Процюка на груповому етапі програла китайському Хуачжунському університету науки і технологій 14:21, та перемогла бразильський Університет Пауліста 21:14 і іранський Університет Паяме Нур 21:13.

Вийшовши у чвертьфінал Збірна Карпатського національного університету імені Василя Стефаника там зустрілась з Університетом китайської культури з Китайського Тайпею – чинних чемпіонок світу. Програючи -3, українська команда вирвала перемогу 16:13.

У півфіналі проти християнського університету Уганди українські баскетболістки вирвали перемогу в овертаймі 17:16 і вперше в історії вийшли до фіналу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 серед університетів.

У вирішальному матчі Збірна Карпатського національного університету імені Василя Стефаника поступилась Карлтонському університету Канади 11:16, завоювавши срібло.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Україна є близькою до проходу до наступного раунду, якщо двічі переможе Азербайджан та мінімально поступиться іншим командам
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи
Сьогодні, 10:33
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
15 листопада, 10:46
У першому матчі кваліфікації наша команда здобула важливу виїзну перемогу над Чорногорією
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2027
12 листопада, 22:02
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
11 листопада, 12:08
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією 12 листопада
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
10 листопада, 15:15
Андрій Агафонов у своєму заключному матчі кар'єри набрав 11 очок
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
4 листопада, 15:37
Данило Касаткін грав за російський клуб «МБА-МАІ»
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США
29 жовтня, 18:17
За 12 хвилин проти Більбао Пустовий (праворуч) набрав 9 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
27 жовтня, 12:52
«Запоріжжя» увійшло до четвірки турнірної таблиці після двох переможних поєдинків
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
21 жовтня, 19:47

