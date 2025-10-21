Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги

«Запоріжжя» увійшло до четвірки турнірної таблиці після двох переможних поєдинків

18 та 19 жовтня в рамках Суперліги відбулися девʼять матчів регулярного чемпіонату, які пройшли у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У перший день «Запоріжжя» у рідних стінах здолало «Кривбас» із рахунком 92:87, підтвердивши свій статус одного з фаворитів старту сезону. «Черкаські Мавпи» сенсаційно поступилися «Говерлі» (78:84), тоді як «Дніпро» впевнено обіграв «Ніко-Баскет» (77:53). Свій успішний камбек у Суперлігу продовжили «Харківські Соколи» , які переграли «Старий Луцьк» (90:77).

Наступного дня «Запоріжжя» , «Дніпро» та «Харківські Соколи» підтвердили свою перевагу, здобувши ще по одній перемозі, а до списку тріумфаторів туру долучилися також «Київ-Баскет» і «Черкаські Мавпи».

Після завершення третього туру лідерство у турнірній таблиці ділять «Київ-Баскет» і «Дніпро» , які зберігають стовідсотковий результат. У нижній частині таблиці – «Ніко-Баскет» і «Старий Луцьк», яким поки що не вдалося здобути жодної перемоги.

За підсумками зіграних поєдинків була визначена символічна п’ятірка ігрового тижня, до якої увійшли гравці чотирьох клубів, що пройшли тур без поразок:

Брекстон Ловінгс («Запоріжжя») – 25.5 очка, 4.5 підбирання, 2.5 перехоплення, 2.0 передачі

Ілля Ліщина («Запоріжжя») – 15.0 очка, 9.5 підбирання, 1.5 перехоплення

Олексій Соловйов («Харківські Соколи») – 15.0 очка, 6.0 підбирання

Сергій Загреба («Дніпро») – 14.5 очка, 5.0 підбирання

Максим Сандул («Київ-Баскет») – 8 очок, 20 підбирань, 5 передач, 4 блок-шоти

Звання MVP третього туру отримав центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул. Бігмен встановив новий рекорд сезону за кількістю підбирань (20) та повторив рекорд за блок-шотами (4). Найкращим моментом туру визнано видовищний алей-уп (ефектний кидок, під час якого один баскетболіст по високій траєкторії накидає м'яч іншому, який той забиває в кільце у повітрі) у виконанні тандему Андрія Агафонова та Джермейна Гемліна з «Черкаських Мавп».

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.