Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
«Запоріжжя» увійшло до четвірки турнірної таблиці після двох переможних поєдинків
Джерело: Федерація баскетболу України

Звання MVP третього туру отримав центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул

18 та 19 жовтня в рамках Суперліги відбулися девʼять матчів регулярного чемпіонату, які пройшли у Запоріжжі, Дніпрі та Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

У перший день «Запоріжжя» у рідних стінах здолало «Кривбас» із рахунком 92:87, підтвердивши свій статус одного з фаворитів старту сезону. «Черкаські Мавпи» сенсаційно поступилися «Говерлі» (78:84), тоді як «Дніпро» впевнено обіграв «Ніко-Баскет» (77:53). Свій успішний камбек у Суперлігу продовжили «Харківські Соколи» , які переграли «Старий Луцьк» (90:77).

Наступного дня «Запоріжжя» , «Дніпро» та «Харківські Соколи» підтвердили свою перевагу, здобувши ще по одній перемозі, а до списку тріумфаторів туру долучилися також «Київ-Баскет» і «Черкаські Мавпи».

Після завершення третього туру лідерство у турнірній таблиці ділять «Київ-Баскет» і «Дніпро» , які зберігають стовідсотковий результат. У нижній частині таблиці – «Ніко-Баскет» і «Старий Луцьк», яким поки що не вдалося здобути жодної перемоги.

За підсумками зіграних поєдинків була визначена символічна п’ятірка ігрового тижня, до якої увійшли гравці чотирьох клубів, що пройшли тур без поразок:

  • Брекстон Ловінгс («Запоріжжя») – 25.5 очка, 4.5 підбирання, 2.5 перехоплення, 2.0 передачі
  • Ілля Ліщина («Запоріжжя») – 15.0 очка, 9.5 підбирання, 1.5 перехоплення
  • Олексій Соловйов («Харківські Соколи») – 15.0 очка, 6.0 підбирання
  • Сергій Загреба («Дніпро») – 14.5 очка, 5.0 підбирання
  • Максим Сандул («Київ-Баскет») – 8 очок, 20 підбирань, 5 передач, 4 блок-шоти 

Звання MVP третього туру отримав центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул. Бігмен встановив новий рекорд сезону за кількістю підбирань (20) та повторив рекорд за блок-шотами (4). Найкращим моментом туру визнано видовищний алей-уп (ефектний кидок, під час якого один баскетболіст по високій траєкторії накидає м'яч іншому, який той забиває в кільце у повітрі) у виконанні тандему Андрія Агафонова та Джермейна Гемліна з «Черкаських Мавп».

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Максим Сандул Сергій Загреба баскетбол БК Дніпро БК Київ-Баскет БК «Харківські Соколи»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 23 вересня, команди Віталія Чернія та Володимира Холопова проведуть другу очну гру
Столичні баскетбольні клуби провели товариську гру перед стартом жіночої Суперліги
23 вересня, 13:43
Переможець пари «Дніпро» – «Брашов» вийде до основного раунду Кубку Європи ФІБА
«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 
24 вересня, 10:16
Окупанта Свиридова було знищено 21 вересня
Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста
28 вересня, 12:31
3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
1 жовтня, 12:18
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
2 жовтня, 16:46
Дубнюк провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала 16 очок та зробила 3 підбирання
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
6 жовтня, 12:01
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути виїзну перемогу в матчі другого туру Євроліги над «Олімпіакосом»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
9 жовтня, 11:34
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08

Новини

Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua