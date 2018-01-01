Українська біатлоністка Варвинець: Враження від гонки жахливе
- Сьогодні, 14:35
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Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в жіночій естафеті Олімпіади
Українська біатлоністка Ірина Варвинець залишилася незадоволеною своїм етапом в жіночій естафеті на Іграх-2018.
Про це вона заявила у коментарі UA: Перший.
«Враження від гонки жахливе. Погода сьогодні не дуже приємна, не порадувала. Я не впоралася ні з чим - ні зі стрільбою, ні з ходом. Чи заважає тиск? Звичайно, заважає. Ти розумієш, що готувалася чотири роки, віддавала всі сили, майже вмирала на тренуваннях. Тому провалитися не дуже хочеться», - зазначила вона.
«Дуже вдячна тим уболівальникам, які підтримують в будь-якому випадку, але, на жаль, у нас є дуже багато диванних експертів, які думають, що знають більше тренерів і спортсменів», - додала Варвинець.
Нагадаємо, в естафеті жіноча збірна України показала лише 11-й результат.
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Джерело: ua.tribuna.com