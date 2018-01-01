Українська біатлоністка Варвинець: Враження від гонки жахливе

Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в жіночій естафеті Олімпіади

Українська біатлоністка Ірина Варвинець залишилася незадоволеною своїм етапом в жіночій естафеті на Іграх-2018. Про це вона заявила у коментарі UA: Перший. «Враження від гонки жахливе. Погода сьогодні не дуже приємна, не порадувала. Я не впоралася ні з чим - ні зі стрільбою, ні з ходом. Чи заважає тиск? Звичайно, заважає. Ти розумієш,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Варвинець. Фото: IBU

Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в жіночій естафеті Олімпіади

Українська біатлоністка Ірина Варвинець залишилася незадоволеною своїм етапом в жіночій естафеті на Іграх-2018.

Про це вона заявила у коментарі UA: Перший.

«Враження від гонки жахливе. Погода сьогодні не дуже приємна, не порадувала. Я не впоралася ні з чим - ні зі стрільбою, ні з ходом. Чи заважає тиск? Звичайно, заважає. Ти розумієш, що готувалася чотири роки, віддавала всі сили, майже вмирала на тренуваннях. Тому провалитися не дуже хочеться», - зазначила вона.

«Дуже вдячна тим уболівальникам, які підтримують в будь-якому випадку, але, на жаль, у нас є дуже багато диванних експертів, які думають, що знають більше тренерів і спортсменів», - додала Варвинець.

Нагадаємо, в естафеті жіноча збірна України показала лише 11-й результат.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

Джерело: ua.tribuna.com