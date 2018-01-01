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    Українська біатлоністка Варвинець: Враження від гонки жахливе

    Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в жіночій естафеті Олімпіади
    Українська біатлоністка Ірина Варвинець залишилася незадоволеною своїм етапом в жіночій естафеті на Іграх-2018. Про це вона заявила у коментарі UA: Перший. «Враження від гонки жахливе. Погода сьогодні не дуже приємна, не порадувала. Я не впоралася ні з чим - ні зі стрільбою, ні з ходом. Чи заважає тиск? Звичайно, заважає. Ти розумієш,
    • Сьогодні, 14:35
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    Ірина Варвинець. Фото: IBU
    Ірина Варвинець. Фото: IBU

    Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в жіночій естафеті Олімпіади

    Українська біатлоністка Ірина Варвинець залишилася незадоволеною своїм етапом в жіночій естафеті на Іграх-2018.

    Про це вона заявила у коментарі UA: Перший.

    «Враження від гонки жахливе. Погода сьогодні не дуже приємна, не порадувала. Я не впоралася ні з чим - ні зі стрільбою, ні з ходом. Чи заважає тиск? Звичайно, заважає. Ти розумієш, що готувалася чотири роки, віддавала всі сили, майже вмирала на тренуваннях. Тому провалитися не дуже хочеться», - зазначила вона.

    «Дуже вдячна тим уболівальникам, які підтримують в будь-якому випадку, але, на жаль, у нас є дуже багато диванних експертів, які думають, що знають більше тренерів і спортсменів», - додала Варвинець.

    Нагадаємо, в естафеті жіноча збірна України показала лише 11-й результат.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України Ірина Варвинець
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