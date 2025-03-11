Українська федерація гімнастики засудила візит Ватанабе до Росії

«Візит Ватанабе до країни, яка щодня вбиває українців, а також обійми з Нагорним є неприпустимою поведінкою»

Українська федерація гімнастики відповіла на запит Tribuna.com щодо візиту президента Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та кандидата у президенти МОК Морінарі Ватанабе до Москви. Про це повідомляє «Главком».

«Українська федерація гімнастики вважає візит президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе до країни, яка розвʼязала найбільшу війну в Європі після Другої світової та щодня вбиває українців, а також обійми з підсанкційним гімнастом нікітою нагорним неприпустимою поведінкою.

Водночас хочемо зауважити, що цей візит не змінить ситуацію з участю російських гімнастів у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, адже їх участь заблокована рішенням Конгресу European Gymnastics. А на чемпіонат світу спортсмени кваліфікуються через першість Європи», – йдеться у заяві Української федерації гімнастики.

Нагадаємо, Ватанабе 10 березня, прибув до Московської області (РФ), де відвідав олімпійську спортивну базу «Озеро Кругле» та провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним.

10 March, President of the International Gymnastics Federation Morinari Watanabe in Russia hugs Nagorny.



European Union sanctions Nagornyy for “spreading pro-Russian propaganda”. pic.twitter.com/AE4rXIiE80 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 10, 2025

Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше він оголосив про намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

Нагорний нещодавно потрапив до списку санкцій ЄС.

Зазначалося, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.