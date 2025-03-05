США припинили ділитись з Україною розвідданими для ударів по Росії – Sky News

За словами джерел ЗМІ, повністю обмін розвідданими між країнами не припинився

Сполучені Штати припинили ділитись розвідувальними даними з Україною, які вона могла б використати для ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Водночас, за словами джерела, обмін розвідданими повністю не припинився, назвавши процес «вибірковим». США продовжуватимуть надавати Україні розвіддані, що можуть бути використані для ударів по російських силах на окупованих територіях.

«Це відбувається вибірково. Щодо можливості завдавати шкоди на території Російської Федерації», – каже співрозмовник Sky News.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Тим часом глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.