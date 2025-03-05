Головна Світ Політика
search button user button menu button

США припинили ділитись з Україною розвідданими для ударів по Росії – Sky News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США припинили ділитись з Україною розвідданими для ударів по Росії – Sky News
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
фото: X/POTUS

За словами джерел ЗМІ, повністю обмін розвідданими між країнами не припинився

Сполучені Штати припинили ділитись розвідувальними даними з Україною, які вона могла б використати для ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Водночас, за словами джерела, обмін розвідданими повністю не припинився, назвавши процес «вибірковим». США продовжуватимуть надавати Україні розвіддані, що можуть бути використані для ударів по російських силах на окупованих територіях.

«Це відбувається вибірково. Щодо можливості завдавати шкоди на території Російської Федерації», – каже співрозмовник Sky News.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Тим часом глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Читайте також:

Теги: США Україна обстріл розвідка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фільм «Анора». Головним тріумфатором Оскара став фільм про росіян за участю російських акторів
Фільм «Анора». Головним тріумфатором Оскара став фільм про росіян за участю російських акторів
3 березня, 07:27
Андрій Козирєв: «Україна в НАТО» – це безглузда постановка питання
«Україна в НАТО» – безглузде питання». Перший міністр закордонних справ РФ звернувся до українців
28 лютого, 11:38
Трамп заявив, що США надали Україні $350 млрд
США витратили на війну в Україні менше, ніж стверджує Трамп: опубліковано суму
20 лютого, 12:11
Продовження присутності в Сирії було стратегічною метою Путіна
Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg
17 лютого, 16:20
Росіяни атакують Україну безпілотниками
Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч
17 лютого, 06:19
Олександр Сирський розкрив втрати РФ у Курській області
Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині
14 лютого, 21:44
Трамп та Путін обговорили Україну та Близький схід
Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним: деталі
12 лютого, 19:08
Росіяни запевнили, що проблем із медичним забезпеченням і харчуванням не мали, над ними ніхто не знущався
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
8 лютого, 17:50
Руслан Магомедов їздив у фейкове відрядження за кордон
Топпосадовці Нацкомісії з цінних паперів їздили за кордон на фейкові конференції – розслідування
6 лютого, 17:43

Політика

США припинили ділитись з Україною розвідданими для ударів по Росії – Sky News
США припинили ділитись з Україною розвідданими для ударів по Росії – Sky News
Арабські країни не підтримали план Трампа щодо переселення із Сектора Гази
Арабські країни не підтримали план Трампа щодо переселення із Сектора Гази
Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона
Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план
Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
156K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
26K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
25K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
14K
Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua