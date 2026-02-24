Українська фристайлістка отримала подарунки від прикордонників після Олімпіади 2026

Один з презентів для Коцар мав символічне значення

У понеділок, 23 лютого 2026 року, на пункті пропуску «Краківець» відбулася тепла зустріч учасниці Олімпійських ігор Катерини Коцар після виступу на Олімпіаді 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Подарунки з особливим контекстом

25-річну фристайлістку, яка є представницею спортивного комітету Державної прикордонної служби України, вітали побратими з Сьомого прикордонного Карпатського загону. Повернення спортсменки додому стало символічним фіналом її олімпійського шляху, який запам’ятався не лише спортивними здобутками, а й принциповою громадянською позицією.

Під час зустрічі прикордонники вручили Катерині квіти, зелений берет відомства та особливий подарунок – футболку з написом Be brave like Ukrainians. Саме цей слоган Міжнародний олімпійський комітет заборонив наносити на шолом спортсменки перед стартом Ігор, розцінивши його як політичний меседж. Прикордонники наголосили: можна накласти вето на слова в екіпіруванні, але неможливо заборонити нації бути сміливою. Для Коцар цей жест став знаком підтримки та вдячності за те, що вона продовжувала нести правду про Україну на світовій арені.

Виступ Коцар на Олімпіаді

Попри відсутність медалей у загальному заліку збірної, виступ Катерини Коцар став історичним для українського фристайлу. Вона стала першою українкою, яка вийшла до фіналу олімпійських змагань у дисципліні бігейр, де у підсумку посіла почесне десяте місце. Крім того, у кваліфікації зі слоупстайлу Катерина зупинилася за крок від фіналу, ставши 14-ю. Олімпіада в Італії принесла дівчині й особисту радість: після одного з виступів її коханий, офіцер Збройних сил України, несподівано зробив їй пропозицію руки та серця. Спортсменка зізнається, що цей «вибух емоцій» досі допомагає їй проживати складні моменти змагань.

«Ми відстояли свою честь», – резюмувала Коцар результати національної збірної. Вона підкреслила, що для багатьох українських атлетів ці Ігри були дебютними, і в умовах війни сама присутність прапора була перемогою. Українка також згадала про дискваліфікацію Владислава Гераскевича, зазначивши, що його вчинок об’єднав світ навколо України.

Нагадаємо, що Коцар після Олімпіади здобула золото Кубка Європи з фристайлу.