Російська шорт-трекістка розповіла пропагандистам про ставлення до неї іноземців на Олімпіаді

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Російська шорт-трекістка розповіла пропагандистам про ставлення до неї іноземців на Олімпіаді
Крилова, як й інші росіяни та білоруси, змагається у Італії в нейтральному статусі

Крилова: З іноземцями спілкуємося, але не так, щоб багато

Російська шорт-трекістка Олена Крилова у розмові з пропагандистами поділилася враженнями від перебування на Олімпійських іграх в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Крилова

«Все супер, відчуття краще нікуди. Лід хороший на основній та тренувальній аренах. В олімпійському селищі все зручно, жодних проблем. У принципі з іноземцями спілкуємося, але не так, щоб багато. Ми погано знаємо один одного. Але вітаємось. Негативу ніякого немає», – розповіла Крилова.

Участь Крилової в Олімпіаді: що відомо

Крилова, як й інші росіяни та білоруси, змагається у Італії в нейтральному статусі.

Жіноча кваліфікація на дистанції 500 м за участю Крилової пройде 10 лютого.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

